Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר (USD)

קבל Delusional Coin תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DELULU יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות DELULU

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Delusional Coin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00009537 $0.00009537 $0.00009537 +0.01% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Delusional Coin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Delusional Coin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000095 בשנת 2025. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Delusional Coin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000100 בשנת 2026. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DELULU הוא $ 0.000105 עם 10.25% שיעור צמיחה. Delusional Coin (DELULU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DELULU הוא $ 0.000110 עם 15.76% שיעור צמיחה. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DELULU הוא $ 0.000115 עם 21.55% שיעור צמיחה. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DELULU הוא $ 0.000121 עם 27.63% שיעור צמיחה. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Delusional Coin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000198. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Delusional Coin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000322. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000095 0.00%

2026 $ 0.000100 5.00%

2027 $ 0.000105 10.25%

2028 $ 0.000110 15.76%

2029 $ 0.000115 21.55%

2030 $ 0.000121 27.63%

2031 $ 0.000127 34.01%

2032 $ 0.000134 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000140 47.75%

2034 $ 0.000147 55.13%

2035 $ 0.000155 62.89%

2036 $ 0.000163 71.03%

2037 $ 0.000171 79.59%

2038 $ 0.000179 88.56%

2039 $ 0.000188 97.99%

2040 $ 0.000198 107.89% הצג עוד לטווח קצר Delusional Coin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000095 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000095 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000095 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000095 0.41% Delusional Coin (DELULU) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDELULUב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000095 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDELULU , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000095 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDELULU , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000095 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Delusional Coin (DELULU) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDELULU הוא $0.000095 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Delusional Coin מחיר נוכחי $ 0.00009537$ 0.00009537 $ 0.00009537 שינוי מחיר (24 שעות) +0.01% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.55K$ 55.55K $ 55.55K נפח (24 שעות) -- המחיר DELULU העדכני הוא $ 0.00009537. יש לו שינוי של +0.01% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 55.55Kב 24 שעות. בנוסף, DELULU יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה DELULU במחיר חי

איך לקנות Delusional Coin (DELULU) מנסה לקנות DELULU? כעת ניתן לרכוש DELULU באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Delusional Coin ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות DELULU עכשיו

Delusional Coin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDelusional Coinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDelusional Coin הוא 0.000095USD. היצע במחזור של Delusional Coin(DELULU) הוא 0.00 DELULU , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.05% $ 0.000004 $ 0.000095 $ 0.000089

7 ימים -0.29% $ -0.000039 $ 0.000156 $ 0.000089

30 ימים -0.06% $ -0.000007 $ 0.000282 $ 0.000086 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Delusional Coin הראה תנועת מחירים של $0.000004 , המשקפת 0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Delusional Coin נסחר בשיא של $0.000156 ושפל של $0.000089 . נרשם שינוי במחיר של -0.29% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDELULU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Delusional Coin חווה -0.06% שינוי, המשקף בערך $-0.000007 לערכו. זה מצביע על כך ש DELULU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Delusional Coin המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DELULU בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Delusional Coin (DELULU) מודול חיזוי מחיר עובד? Delusional Coin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DELULUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDelusional Coin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DELULU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Delusional Coin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDELULU . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDELULU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Delusional Coin.

מדוע DELULU חיזוי מחירים חשוב?

DELULU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DELULU כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DELULU ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DELULU בחודש הבא? על פי Delusional Coin (DELULU) כלי תחזית המחירים, המחיר DELULU הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DELULU בשנת 2026? המחיר של 1 Delusional Coin (DELULU) היום הוא $0.000095 . על פי מודול התחזית שלעיל, DELULU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DELULU בשנת 2027? Delusional Coin (DELULU) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DELULU עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DELULU בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Delusional Coin (DELULU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DELULU בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Delusional Coin (DELULU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DELULU בשנת 2030? המחיר של 1 Delusional Coin (DELULU) היום הוא $0.000095 . על פי מודול התחזית שלעיל, DELULU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DELULU תחזית המחיר בשנת 2040? Delusional Coin (DELULU) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DELULU עד שנת 2040. הירשם עכשיו