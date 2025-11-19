Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר (USD)

קבל Delabs Games תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DELABS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Delabs Games % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.004971 $0.004971 $0.004971 -0.38% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Delabs Games תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Delabs Games ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004971 בשנת 2025. Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Delabs Games ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005219 בשנת 2026. Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DELABS הוא $ 0.005480 עם 10.25% שיעור צמיחה. Delabs Games (DELABS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DELABS הוא $ 0.005754 עם 15.76% שיעור צמיחה. Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DELABS הוא $ 0.006042 עם 21.55% שיעור צמיחה. Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DELABS הוא $ 0.006344 עם 27.63% שיעור צמיחה. Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Delabs Games עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010334. Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Delabs Games עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016833. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.004971 0.00%

2026 $ 0.005219 5.00%

2027 $ 0.005480 10.25%

2028 $ 0.005754 15.76%

2029 $ 0.006042 21.55%

2030 $ 0.006344 27.63%

2031 $ 0.006661 34.01%

2032 $ 0.006994 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.007344 47.75%

2034 $ 0.007711 55.13%

2035 $ 0.008097 62.89%

2036 $ 0.008502 71.03%

2037 $ 0.008927 79.59%

2038 $ 0.009373 88.56%

2039 $ 0.009842 97.99%

2040 $ 0.010334 107.89% הצג עוד לטווח קצר Delabs Games תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.004971 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.004971 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.004975 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.004991 0.41% Delabs Games (DELABS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDELABSב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.004971 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Delabs Games (DELABS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDELABS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004971 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Delabs Games (DELABS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDELABS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004975 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Delabs Games (DELABS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDELABS הוא $0.004991 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Delabs Games מחיר נוכחי $ 0.004971$ 0.004971 $ 0.004971 שינוי מחיר (24 שעות) -0.38% שווי שוק $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M אספקת מחזור 750.30M 750.30M 750.30M נפח (24 שעות) $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K נפח (24 שעות) -- המחיר DELABS העדכני הוא $ 0.004971. יש לו שינוי של -0.38% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.36Kב 24 שעות. בנוסף, DELABS יש כמות במעגל של 750.30M ושווי שוק כולל של $ 3.73M. צפה DELABS במחיר חי

Delabs Games מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDelabs Gamesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDelabs Games הוא 0.004975USD. היצע במחזור של Delabs Games(DELABS) הוא 0.00 DELABS , מה שמעניק לו שווי שוק של $3.73M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.000072 $ 0.005437 $ 0.004635

7 ימים -0.12% $ -0.000702 $ 0.0061 $ 0.004635

30 ימים -0.33% $ -0.002473 $ 0.007907 $ 0.004635 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Delabs Games הראה תנועת מחירים של $0.000072 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Delabs Games נסחר בשיא של $0.0061 ושפל של $0.004635 . נרשם שינוי במחיר של -0.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDELABS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Delabs Games חווה -0.33% שינוי, המשקף בערך $-0.002473 לערכו. זה מצביע על כך ש DELABS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Delabs Games המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה DELABS בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Delabs Games (DELABS) מודול חיזוי מחיר עובד? Delabs Games מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DELABSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDelabs Games לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DELABS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Delabs Games. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDELABS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDELABS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Delabs Games.

מדוע DELABS חיזוי מחירים חשוב?

DELABS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DELABS כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DELABS ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DELABS בחודש הבא? על פי Delabs Games (DELABS) כלי תחזית המחירים, המחיר DELABS הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DELABS בשנת 2026? המחיר של 1 Delabs Games (DELABS) היום הוא $0.004971 . על פי מודול התחזית שלעיל, DELABS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DELABS בשנת 2027? Delabs Games (DELABS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DELABS עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DELABS בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Delabs Games (DELABS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DELABS בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Delabs Games (DELABS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DELABS בשנת 2030? המחיר של 1 Delabs Games (DELABS) היום הוא $0.004971 . על פי מודול התחזית שלעיל, DELABS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DELABS תחזית המחיר בשנת 2040? Delabs Games (DELABS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DELABS עד שנת 2040.