Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר (USD)

קבל Pacu Jalur תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BOATKID יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Pacu Jalur
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Pacu Jalur חיזוי מחיר
$0.0001563
$0.0001563$0.0001563
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:09:37 (UTC+8)

Pacu Jalur תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Pacu Jalur ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000156 בשנת 2025.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Pacu Jalur ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000164 בשנת 2026.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BOATKID הוא $ 0.000172 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Pacu Jalur (BOATKID) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BOATKID הוא $ 0.000180 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BOATKID הוא $ 0.000189 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BOATKID הוא $ 0.000199 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Pacu Jalur עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000324.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Pacu Jalur עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000529.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.000156
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000164
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000172
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000180
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000189
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000199
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000209
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000219
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.000230
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000242
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000254
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000267
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000280
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000294
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000309
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000324
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Pacu Jalur תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000156
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000156
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000156
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000156
    0.41%
Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורBOATKIDב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000156. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBOATKID , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000156. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBOATKID , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000156. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Pacu Jalur (BOATKID) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBOATKID הוא $0.000156. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Pacu Jalur

$ 0.0001563
$ 0.0001563$ 0.0001563

0.00%

--
----

--
----

$ 19.66
$ 19.66$ 19.66

+19.66%

המחיר BOATKID העדכני הוא $ 0.0001563. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 19.66ב 24 שעות.
בנוסף, BOATKID יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

איך לקנות Pacu Jalur (BOATKID)

מנסה לקנות BOATKID? כעת ניתן לרכוש BOATKID באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Pacu Jalur ולהתחיל ב-MEXC עכשיו!

למד כיצד לקנות BOATKID עכשיו

Pacu Jalur מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPacu Jalurדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPacu Jalur הוא 0.000156USD. היצע במחזור של Pacu Jalur(BOATKID) הוא0.00 BOATKID , מה שמעניק לו שווי שוק של $--.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.17%
    $ 0.000022
    $ 0.000156
    $ 0.000125
  • 7 ימים
    0.10%
    $ 0.000014
    $ 0.000169
    $ 0.000103
  • 30 ימים
    -0.01%
    $ -0.000002
    $ 0.000299
    $ 0.000103
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Pacu Jalur הראה תנועת מחירים של$0.000022 , המשקפת0.17% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Pacu Jalur נסחר בשיא של $0.000169 ושפל של $0.000103. נרשם שינוי במחיר של0.10%. מגמה אחרונה זו מציגה אתBOATKID הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Pacu Jalur חווה -0.01%שינוי, המשקף בערך $-0.000002 לערכו. זה מצביע על כך ש BOATKID עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

בדוק את ההיסטוריה המלאה של Pacu Jalur המחיר למגמות מפורטות ב MEXC

צפה BOATKID בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Pacu Jalur (BOATKID) מודול חיזוי מחיר עובד?

Pacu Jalur מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BOATKIDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPacu Jalur לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BOATKID , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Pacu Jalur. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBOATKID .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBOATKID כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Pacu Jalur.

מדוע BOATKID חיזוי מחירים חשוב?

BOATKID תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם BOATKID כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, BOATKID ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של BOATKID בחודש הבא?
על פי Pacu Jalur (BOATKID) כלי תחזית המחירים, המחיר BOATKID הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 BOATKID בשנת 2026?
המחיר של 1 Pacu Jalur (BOATKID) היום הוא $0.000156. על פי מודול התחזית שלעיל, BOATKID יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של BOATKID בשנת 2027?
Pacu Jalur (BOATKID) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BOATKID עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של BOATKID בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Pacu Jalur (BOATKID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של BOATKID בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Pacu Jalur (BOATKID) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 BOATKID בשנת 2030?
המחיר של 1 Pacu Jalur (BOATKID) היום הוא $0.000156. על פי מודול התחזית שלעיל, BOATKID יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי BOATKID תחזית המחיר בשנת 2040?
Pacu Jalur (BOATKID) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BOATKID עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 00:09:37 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.