Blubird (BLU) תחזית מחיר (USD)

קבל Blubird תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BLU יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Blubird % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02124 $0.02124 $0.02124 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Blubird תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Blubird (BLU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Blubird ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02124 בשנת 2025. Blubird (BLU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Blubird ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022302 בשנת 2026. Blubird (BLU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BLU הוא $ 0.023417 עם 10.25% שיעור צמיחה. Blubird (BLU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BLU הוא $ 0.024587 עם 15.76% שיעור צמיחה. Blubird (BLU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BLU הוא $ 0.025817 עם 21.55% שיעור צמיחה. Blubird (BLU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BLU הוא $ 0.027108 עם 27.63% שיעור צמיחה. Blubird (BLU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Blubird עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.044156. Blubird (BLU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Blubird עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.071926. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02124 0.00%

2026 $ 0.022302 5.00%

2027 $ 0.023417 10.25%

2028 $ 0.024587 15.76%

2029 $ 0.025817 21.55%

2030 $ 0.027108 27.63%

2031 $ 0.028463 34.01%

2032 $ 0.029886 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.031381 47.75%

2034 $ 0.032950 55.13%

2035 $ 0.034597 62.89%

2036 $ 0.036327 71.03%

2037 $ 0.038143 79.59%

2038 $ 0.040051 88.56%

2039 $ 0.042053 97.99%

2040 $ 0.044156 107.89% הצג עוד לטווח קצר Blubird תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02124 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.021242 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.021260 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.021327 0.41% Blubird (BLU) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBLUב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02124 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Blubird (BLU) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBLU , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.021242 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Blubird (BLU) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBLU , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.021260 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Blubird (BLU) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBLU הוא $0.021327 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Blubird מחיר נוכחי $ 0.02124$ 0.02124 $ 0.02124 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 36.64$ 36.64 $ 36.64 נפח (24 שעות) +36.64% המחיר BLU העדכני הוא $ 0.02124. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 36.64ב 24 שעות. בנוסף, BLU יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה BLU במחיר חי

Blubird מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBlubirdדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBlubird הוא 0.02124USD. היצע במחזור של Blubird(BLU) הוא 0.00 BLU , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0.02124 $ 0.02124

7 ימים -0.03% $ -0.000740 $ 0.022 $ 0.02124

30 ימים -0.08% $ -0.001980 $ 0.02404 $ 0.02084 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Blubird הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Blubird נסחר בשיא של $0.022 ושפל של $0.02124 . נרשם שינוי במחיר של -0.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBLU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Blubird חווה -0.08% שינוי, המשקף בערך $-0.001980 לערכו. זה מצביע על כך ש BLU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Blubird המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה BLU בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Blubird (BLU) מודול חיזוי מחיר עובד? Blubird מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BLUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBlubird לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BLU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Blubird. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBLU . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBLU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Blubird.

מדוע BLU חיזוי מחירים חשוב?

BLU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BLU כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BLU ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BLU בחודש הבא? על פי Blubird (BLU) כלי תחזית המחירים, המחיר BLU הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BLU בשנת 2026? המחיר של 1 Blubird (BLU) היום הוא $0.02124 . על פי מודול התחזית שלעיל, BLU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BLU בשנת 2027? Blubird (BLU) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BLU עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BLU בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Blubird (BLU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BLU בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Blubird (BLU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BLU בשנת 2030? המחיר של 1 Blubird (BLU) היום הוא $0.02124 . על פי מודול התחזית שלעיל, BLU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BLU תחזית המחיר בשנת 2040? Blubird (BLU) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BLU עד שנת 2040.