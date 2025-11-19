BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר (USD)

קבל BlockBuddies תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BLBD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של BlockBuddies % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0000561 $0.0000561 $0.0000561 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה BlockBuddies תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, BlockBuddies ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000056 בשנת 2025. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, BlockBuddies ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000058 בשנת 2026. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BLBD הוא $ 0.000061 עם 10.25% שיעור צמיחה. BlockBuddies (BLBD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BLBD הוא $ 0.000064 עם 15.76% שיעור צמיחה. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BLBD הוא $ 0.000068 עם 21.55% שיעור צמיחה. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BLBD הוא $ 0.000071 עם 27.63% שיעור צמיחה. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של BlockBuddies עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000116. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של BlockBuddies עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000189. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000056 0.00%

2026 $ 0.000058 5.00%

2027 $ 0.000061 10.25%

2028 $ 0.000064 15.76%

2029 $ 0.000068 21.55%

2030 $ 0.000071 27.63%

2031 $ 0.000075 34.01%

2032 $ 0.000078 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000082 47.75%

2034 $ 0.000087 55.13%

2035 $ 0.000091 62.89%

2036 $ 0.000095 71.03%

2037 $ 0.000100 79.59%

2038 $ 0.000105 88.56%

2039 $ 0.000111 97.99%

2040 $ 0.000116 107.89% הצג עוד לטווח קצר BlockBuddies תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000056 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000056 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000056 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000056 0.41% BlockBuddies (BLBD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBLBDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000056 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBLBD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000056 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBLBD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000056 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. BlockBuddies (BLBD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBLBD הוא $0.000056 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית BlockBuddies מחיר נוכחי $ 0.0000561$ 0.0000561 $ 0.0000561 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 12.52$ 12.52 $ 12.52 נפח (24 שעות) +12.52% המחיר BLBD העדכני הוא $ 0.0000561. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 12.52ב 24 שעות. בנוסף, BLBD יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה BLBD במחיר חי

BlockBuddies מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBlockBuddiesדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBlockBuddies הוא 0.000056USD. היצע במחזור של BlockBuddies(BLBD) הוא 0.00 BLBD , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.08% $ -0.000004 $ 0.000061 $ 0.000056

7 ימים -0.71% $ -0.000143 $ 0.000199 $ 0.000056

30 ימים -0.85% $ -0.000342 $ 0.000398 $ 0.000056 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,BlockBuddies הראה תנועת מחירים של $-0.000004 , המשקפת -0.08% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,BlockBuddies נסחר בשיא של $0.000199 ושפל של $0.000056 . נרשם שינוי במחיר של -0.71% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBLBD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,BlockBuddies חווה -0.85% שינוי, המשקף בערך $-0.000342 לערכו. זה מצביע על כך ש BLBD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של BlockBuddies המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה BLBD בהיסטוריית המחירים המלאה

איך BlockBuddies (BLBD) מודול חיזוי מחיר עובד? BlockBuddies מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BLBDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBlockBuddies לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BLBD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של BlockBuddies. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBLBD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBLBD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של BlockBuddies.

מדוע BLBD חיזוי מחירים חשוב?

BLBD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

