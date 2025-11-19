Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר (USD)

קבל Amped Finance תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AMPED יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Amped Finance % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00502 $0.00502 $0.00502 +0.19% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Amped Finance תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Amped Finance ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.00502 בשנת 2025. Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Amped Finance ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005271 בשנת 2026. Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AMPED הוא $ 0.005534 עם 10.25% שיעור צמיחה. Amped Finance (AMPED) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AMPED הוא $ 0.005811 עם 15.76% שיעור צמיחה. Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AMPED הוא $ 0.006101 עם 21.55% שיעור צמיחה. Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AMPED הוא $ 0.006406 עם 27.63% שיעור צמיחה. Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Amped Finance עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010436. Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Amped Finance עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016999. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.00502 0.00%

2026 $ 0.005271 5.00%

2027 $ 0.005534 10.25%

2028 $ 0.005811 15.76%

2029 $ 0.006101 21.55%

2030 $ 0.006406 27.63%

2031 $ 0.006727 34.01%

2032 $ 0.007063 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.007416 47.75%

2034 $ 0.007787 55.13%

2035 $ 0.008177 62.89%

2036 $ 0.008585 71.03%

2037 $ 0.009015 79.59%

2038 $ 0.009465 88.56%

2039 $ 0.009939 97.99%

2040 $ 0.010436 107.89% הצג עוד לטווח קצר Amped Finance תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.00502 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.005020 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.005024 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.005040 0.41% Amped Finance (AMPED) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAMPEDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.00502 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Amped Finance (AMPED) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAMPED , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.005020 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Amped Finance (AMPED) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAMPED , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.005024 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Amped Finance (AMPED) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAMPED הוא $0.005040 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Amped Finance מחיר נוכחי $ 0.00502$ 0.00502 $ 0.00502 שינוי מחיר (24 שעות) +0.19% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K נפח (24 שעות) -- המחיר AMPED העדכני הוא $ 0.00502. יש לו שינוי של +0.19% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 9.30Kב 24 שעות. בנוסף, AMPED יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה AMPED במחיר חי

Amped Finance מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAmped Financeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAmped Finance הוא 0.00499USD. היצע במחזור של Amped Finance(AMPED) הוא 0.00 AMPED , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000040 $ 0.00505 $ 0.00464

7 ימים -0.11% $ -0.000639 $ 0.00626 $ 0.00464

30 ימים -0.19% $ -0.001180 $ 0.00642 $ 0.00464 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Amped Finance הראה תנועת מחירים של $-0.000040 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Amped Finance נסחר בשיא של $0.00626 ושפל של $0.00464 . נרשם שינוי במחיר של -0.11% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAMPED הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Amped Finance חווה -0.19% שינוי, המשקף בערך $-0.001180 לערכו. זה מצביע על כך ש AMPED עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Amped Finance המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה AMPED בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Amped Finance (AMPED) מודול חיזוי מחיר עובד? Amped Finance מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AMPEDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAmped Finance לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AMPED , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Amped Finance. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAMPED . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAMPED כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Amped Finance.

מדוע AMPED חיזוי מחירים חשוב?

AMPED תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

