Ripple Set to Release $2.87B in XRP – Will the Market Feel the Shock?

Ripple Set to Release $2.87B in XRP – Will the Market Feel the Shock?

The post Ripple Set to Release $2.87B in XRP – Will the Market Feel the Shock? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Ripple’s escrow system, created in 2017, steadily releases XRP on the first day of each month, with any unused portion locked back into future escrows. While this process is routine, last month broke the pattern and fueled speculation. August’s Delay Sparked Speculation On August 1, the expected 1 billion XRP release didn’t immediately appear on-chain, briefly igniting rumors that Ripple had paused its program. That theory was put to rest when Whale Alert flagged three large unlocks on August 9, totaling 1 billion XRP (500M, 100M, 400M). As in previous months, most of the tokens were quickly re-escrowed. XRPScan data showed about 35.6 billion tokens still sitting in escrow after the reshuffle. What to Expect in September The next release falls on September 1, 2025, and would unlock another 1 billion XRP — valued at roughly $2.87 billion at current prices near $2.87. With circulating supply sitting around 59.48 billion, that represents about 1.68% of the market. If Ripple follows its usual pattern, around 700 million tokens will be re-locked, leaving a net 300 million in circulation. That would equal about $861 million worth of supply, or just 0.5% of the float. While the escrow mechanism has long been a point of debate among traders, its predictable structure continues to act as one of the most closely tracked supply events in the XRP market.¢ The information provided in this article is for informational purposes only and does not constitute financial, investment, or trading advice. Coindoo.com does not endorse or recommend any specific investment strategy or cryptocurrency. Always conduct your own research and consult with a licensed financial advisor before making any investment decisions. Author Alexander Zdravkov is a person who always looks for the logic behind things. He is fluent in German and has more than 3 years of experience…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 01:24
Is the SEC Ready for the XRP ETF Revolution? Major Filing Underway

Is the SEC Ready for the XRP ETF Revolution? Major Filing Underway

TLDR The SEC has officially received the filing for the Defiance Leveraged Long + Income XRP ETF under Tidal Trust II. The new XRP ETF offers leveraged exposure, allowing investors to magnify their gains and losses based on XRP’s price movements. This ETF also includes an income component, providing cash flow while maintaining leveraged exposure [...] The post Is the SEC Ready for the XRP ETF Revolution? Major Filing Underway appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/08/30 01:23
Unpacking The Shocking $100 Million Crash In One Hour

Unpacking The Shocking $100 Million Crash In One Hour

The post Unpacking The Shocking $100 Million Crash In One Hour appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto Futures Liquidation: Unpacking The Shocking $100 Million Crash In One Hour Skip to content Home Crypto News Crypto Futures Liquidation: Unpacking the Shocking $100 Million Crash in One Hour Source: https://bitcoinworld.co.in/crypto-futures-liquidation-impact-13/
BitcoinEthereumNews2025/08/30 01:23
3 Coins With Higher Upside as Institutions Buy the Bitcoin (BTC) Dip

3 Coins With Higher Upside as Institutions Buy the Bitcoin (BTC) Dip

The post 3 Coins With Higher Upside as Institutions Buy the Bitcoin (BTC) Dip appeared on BitcoinEthereumNews.com. On-chain data shows institutional players have been buying the correction. Whale trackers identified a purchase of 200 BTC worth approximately $23 million during the downturn. Bitcoin pioneer Adam Back suggested that dips serve to transfer Bitcoin from weak hands to stronger hands.  Source: Glassnode This view reflects the long-term holder mentality during market corrections. Glassnode data reveals that supply held by First Buyers is approaching 5 million BTC. This indicates long-term holders and large players are dollar-cost averaging into the decline. However, as institutions buy the BTC dip, here are 3 coins with higher upside. Little Pepe (LILPEPE): The Meme Coin Revolution With Real Utility While Bitcoin consolidates and institutions scoop up discounted supply, one project has been capturing attention with extraordinary momentum: Little Pepe (LILPEPE). Unlike other meme coins that rely solely on hype, Little Pepe introduces a Layer 2 blockchain focused on speed, security, and ultra-low fees—while still being driven by the cultural dominance of Pepe memes. The presale figures alone demonstrate the project’s overwhelming traction. Having already raised $22,325,000 through eleven stages, Little Pepe is now in stage twelve, offering tokens at $0.0021 with 1.5 billion tokens available. So far, the presale has generated over $22.54 million, a clear signal of massive investor interest. With a fixed supply of 100 billion tokens, LILPEPE creates scarcity that could drive price appreciation once listed on major exchanges. Its tokenomics are structured for long-term sustainability: 26.5% allocated to presale 10% for liquidity 30% in chain reserves 10% DEX allocation 10% for marketing 13.5% for staking and rewards 0% tax Another unique factor is Little Pepe’s confirmed listings. The token is already on CoinMarketCap and will debut on two top centralized exchanges at launch, followed by a listing on the biggest exchange globally. This level of planning provides confidence in the…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 01:21
Pepeto Presale Compared to Dogecoin: Which Meme Coin Will Lead the Next Bull Run

Pepeto Presale Compared to Dogecoin: Which Meme Coin Will Lead the Next Bull Run

The post Pepeto Presale Compared to Dogecoin: Which Meme Coin Will Lead the Next Bull Run appeared first on Coinpedia Fintech News Which meme coin could deliver the biggest gains in 2025? As Bitcoin and Ethereum climb higher and liquidity flows into altcoins, meme coins are back in focus. Dogecoin (DOGE) still holds its spot as the original leader, while Pepeto (PEPETO) is gaining attention as one of the most talked-about presales of the year. Dogecoin is …
CoinPedia2025/08/30 01:20
US Core PCE Holds at 2.9% in July, Matches Forecasts

US Core PCE Holds at 2.9% in July, Matches Forecasts

The post US Core PCE Holds at 2.9% in July, Matches Forecasts appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Insights: Core PCE inflation rose to 2.9% in July, up from June’s 2.8%, meeting forecasts. Consumer spending grew 0.5% while personal income increased 0.4%, both aligning with market expectations. Markets anticipate a Fed rate cut in September as inflation holds above the 2% target. US Core PCE Holds at 2.9% in July, Matches Forecasts Core inflation in the United States rose to 2.9% in July, according to the Commerce Department. The figure matched forecasts and was slightly higher than June’s 2.8%. Inflation Stays Above Fed Target The core personal consumption expenditures (PCE) price index, which excludes food and energy, is the Federal Reserve’s preferred inflation gauge. July’s 2.9% reading remains above the Fed’s 2% goal, keeping inflationary pressure in focus. On a monthly basis, the core PCE index increased 0.3%. The broader PCE index, which includes food and energy, climbed 2.6% over the year and 0.2% from the previous month. Energy prices fell 2.7% from a year earlier, while food prices were up 1.9%. Services prices rose 3.6% annually compared with a 0.5% increase for goods. Spending and Income Growth Consumer spending rose 0.5% in July, meeting expectations and showing continued resilience. Personal income increased 0.4%, also in line with forecasts. On a monthly breakdown, energy costs dropped 1.1% and food slipped 0.1%. Services prices gained 0.3%, offsetting a 0.1% decline in goods. Fed Policy and Market Outlook The Federal Reserve targets 2% inflation as part of its long-term mandate. Core PCE is viewed as a better guide than the headline measure because it strips out volatile items. Market expectations point to another interest rate cut when the Fed meets next month. Fed Governor Christopher Waller said he would consider a larger move if labor market data weakens further. Ellen Zentner, chief economic strategist at Morgan Stanley Wealth Management,…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 01:20
State And Federal Officials Contend With Rising Medicaid Costs

State And Federal Officials Contend With Rising Medicaid Costs

The post State And Federal Officials Contend With Rising Medicaid Costs appeared on BitcoinEthereumNews.com. Medicaid remains the fastest growing spending item for most states, even those where budgets are currently in the black. getty Lawmakers in New York, California, and Illinois have been contending with budget deficits this year, but that’s not the case in most states. Yet, even in states with budget surpluses, governors and legislators are worried about rising costs, particularly for Medicaid. Such concerns are warranted, considering how Medicaid – the taxpayer-funded health insurance program for low-income people jointly run by the federal and state government – is the largest spending category in most state budgets. Furthermore, Medicaid is also the fastest growing spending item for most states, even those where budgets are currently in the black. The schemes and practices that state officials have used to draw down more federal money through the Medicaid system are getting more attention in Washington. Some are well known, such as the use of hospital provider tax hikes as a way to trigger greater federal Medicaid matching funds in order to facilitate higher levels of overall spending. The One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) that President Donald Trump signed on July 4 includes a provision that cracks down on that practice as a cost-saving mechanism. Other Medicaid cost-increasing practices are more obscure, such as local officials’ use of public ambulance agencies to drain more taxpayer dollars from federal coffers through EMS reimbursement rates up to five times higher than what private providers get, with the difference facilitating an expansion of local government spending. Whereas hospital bed tax hikes have been used to increase the amount of federal dollars that states can access to subsidize overall state spending, local government-run ambulance agencies have been using inflated EMS reimbursement rates as a way for local governments to backfill deficits and subsidize increased local spending with federal…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 01:18
Will Jerome Powell's Departure Spark a Pro-Crypto Revolution at the Fed?

Will Jerome Powell’s Departure Spark a Pro-Crypto Revolution at the Fed?

Powell’s departure could lead to a crypto-friendly Federal Reserve shift. Rick Rieder’s potential nomination may reshape U.S. crypto policy. New Fed leadership may drive digital asset innovation and regulation. Jerome Powell’s planned departure as Federal Reserve Chair in 2026 is fueling speculation about the future direction of U.S. monetary policy, particularly in relation to cryptocurrencies. Although Powell will continue serving on the Federal Reserve Board of Governors, his departure as Chair will open the way to a new wave of leadership, one that might be more accommodating to digital assets. This change of leadership has brought about debates on the possible pro-crypto revolution to the core of the U.S. monetary policy. Rick Rieder, Chief Investment Officer at BlackRock, is one of the top applicants to replace Powell. As a recognized proponent of a positive attitude to cryptocurrencies, Rieder has already hinted at the possibility that Bitcoin may be a valuable part of long-term asset strategies. BlackRock, under his leadership, also manages the largest Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds (ETFs), emphasizing the firm’s commitment to the future of digital assets.  His candidacy has raised the prospect of a Federal Reserve that is more willing to embrace crypto innovation. Also Read: Bitcoin Advocate Jeremie Davinci Calls XRP a ‘Scam You Can Gamble On’ Could Rieder’s Leadership Mark a New Era for Cryptocurrencies? Other Federal Reserve officials have also signaled a more positive view of cryptocurrencies. Governor Christopher Waller has described digital currencies as neutral instruments, and Vice Chair Michelle Bowman has proposed that the staff be permitted to possess cryptocurrencies so that they can better understand their potential. These views represent a departure from Powell’s more cautious approach, where he acknowledged the growing importance of cryptocurrencies but urged careful regulation. This conservative attitude toward cryptocurrencies has influenced the Fed’s policy over the years because Powell tended to equate Bitcoin with gold, which indicated its growing importance. But his exit might indicate a move towards a more progressive type of leadership, which might lead to a more open-minded Federal Reserve capable of allowing more digital assets to enter the wider financial ecosystem. Powell’s departure is likely to change the future of U.S. monetary policy. The appearance of leaders such as Rieder implies that the new Chair may initiate a new era of greater tolerance and regulation of digital currencies that will transform the U.S. financial scene. The Fed’s leadership change could be the catalyst for a new, more crypto-friendly phase in U.S. economic policy. Also Read: Here Is Why XRP Price is Declining Today The post Will Jerome Powell’s Departure Spark a Pro-Crypto Revolution at the Fed? appeared first on 36Crypto.
Coinstats2025/08/30 01:17
Cardano Foundation Overhauls Developer Portal

Cardano Foundation Overhauls Developer Portal

The post Cardano Foundation Overhauls Developer Portal appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Cardano Foundation has made an effort towards easy DApp building on Cardano for devs. It has reintroduced the Cardano Developer Portal with new functionalities and resources. ADA price performance does not seem to correspond with the optimism in the ecosystem. The Cardano Foundation has announced the launch of its Developer Portal, highlighting that it was shaped by input from the ADA ADA $0.83 24h volatility: 4.4% Market cap: $30.09 B Vol. 24h: $1.91 B community. Although the portal existed previously, it now offers enhanced tools and resources to make building on Cardano more accessible for developers and innovators. Cardano Developer Portal Returns With More Features The rebuilt Cardano Developer Portal is a hub created to support and empower developers, especially those building on the ADA blockchain. It features articles covering core Cardano concepts, including Get-Started guides, EVM migration lessons, and smart contract design patterns with Marlowe and Plutus. In addition, it contains decentralized application (DApp) examples, demos, workshops, tutorials, and many other features. It even includes instructions on how to integrate Cardano wallets into apps and websites. The goal behind this initiative is to have everything that devs need in one place. This is why the Cardano Foundation described it as a platform “built to help you build.” The Developer Portal resulted from the joint effort of the Cardano Foundation, the developers who will use it, and the broader community. With community input, we’ve rebuilt the Cardano Developer Portal. ⚡️ New Get Started guides, EVM migration lessons, smart contract design patterns, DApp examples, demos, workshops, tutorials, and much more. Everything devs need. All in one place. Built to help you build. pic.twitter.com/oKhg6JMiCN — Cardano Foundation (@Cardano_CF) August 29, 2025 Meanwhile, Cardano also took a decisive step toward its long-planned throughput upgrade. A public Cardano Improvement Proposal (CIP) for…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 01:17
Belangrijke prijszones bepalen nu de Bitcoin koers richting $118.000

Belangrijke prijszones bepalen nu de Bitcoin koers richting $118.000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Bitcoin koers beweegt stabiel na een lichte prijsdaling in de afgelopen week. Over de afgelopen maand is er sprake van een koersdaling van circa 5%. Het handelsvolume bleef daarbij beperkt tot ongeveer $64 miljard, aanzienlijk lager dan de $300 tot $500 miljard die in eerdere piekperiodes werd bereikt. De prijs bevindt zich in een zone die de komende dagen belangrijk is om de volgende beweging van de Bitcoin koers te bepalen. Belangrijke prijszones voor de Bitcoin koers Volgens CryptoQuant analist Burak Kesmeci bevindt Bitcoin zich momenteel in een prijskanaal tussen $109.000 en $112.000. Een wekelijkse candle boven dit niveau zou volgens hem het positieve momentum kunnen versterken, terwijl een dagelijkse afsluiting onder deze zone ruimte biedt voor een correctie. Drie niveaus zijn daarbij bepalend. Rond $117.000 ligt de eerste weerstand waar short-term holders mogelijk winst nemen. Het tweede punt is de huidige prijszone van $112.000, waar de markt beslist of er ruimte is voor een doorbraak of een terugval. Het derde niveau ligt bij $92.000, dat als sterke steun geldt wanneer de prijs verder wegzakt. On-chain cryptoanalist Darkfost wees erop dat de Bitcoin Supply in Profit opnieuw onder de grens van 90% is gezakt. Dit betekent dat minder dan 90% van alle tokens in circulatie winst oplevert. Historisch gezien markeert dit vaak de beginfase van correcties binnen een bullmarkt. Bulls vs Bears? Bitcoin’s critical pivot zone at 109K – 112K “The 109K – 112K range is a critical pivot zone in the short term. A weekly close above this region could strengthen the trend, while closing below it may accelerate the correction.” – By @burak_kesmeci pic.twitter.com/AaM1hMNmNT — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 28, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Belangrijke prijszones bepalen nu de Bitcoin koers richting $118.000 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De algemene ETF instroom laat een opvallend verschil zien De instroom naar Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s viel terug tot ongeveer $81 miljoen op 27 augustus. Ter vergelijking: Ethereum ETF’s ontvingen diezelfde dag meer dan $309 miljoen. Deze verschuiving benadrukt dat de institutionele vraag momenteel sterker op het ETH token gericht is. Lage verliezen duiden op sterke BTC holders Glassnode data laat zien dat de zogenoemde Relative Unrealized Loss rond 0,5% ligt. In een echte bearmarkt loopt dit cijfer vaak op tot boven 30%. Dit laat zien dat het grootste deel van de BTC holders hun tokens nog steeds met winst vasthoudt. The Relative Unrealized Loss of $BTC investors sits at just 0.5% – far from the >30% levels typical of bear market extremes. This reinforces that most holders remain in profit, despite growing short-term stress. pic.twitter.com/pwFt9NBfY0 — glassnode (@glassnode) August 28, 2025 Tijdens de recente dip naar $109.000 raakte Bitcoin bovendien de oversold zone op de short-term holder MVRV Bollinger Band. De laatste keer dat dit gebeurde, in april 2024 rond $74.000, volgde daarna een stijging van meer dan 50%. Voor analisten is dit een aanwijzing dat de huidige fase kan worden gezien als een hertest van steun binnen de bullmarkt. Daarnaast kopen bedrijven en corporate treasuries momenteel dagelijks meer dan 1.700 Bitcoin, terwijl er slechts zo’n 450 BTC per dag worden gemined. Dit wijst op een duidelijke schaarste in het aanbod. On the pullback to $109K, $BTC tapped the ‘Oversold’ zone on the short-term holder MVRV Bollinger Band. The last occurrence was at the $74K bottom in April; since then, BTC is up +51%. pic.twitter.com/cN2FXII4SS — Frank (@FrankAFetter) August 27, 2025 Technische analyses geven duidelijke prijsniveaus aan Indicatoren zoals de lage unrealized losses en het hoge kooptempo door bedrijven laten zien dat de basis van de bullmarkt, ondanks kortetermijndruk, nog overeind staat. Op de dagelijkse BTC/USDT koersgrafiek werd recent liquiditeit opgehaald rond $124.000 (het huidige all-time high), waarna een scherpe terugval volgde. De Relative Strength Index (RSI) beweegt intussen weer omhoog vanuit neutraal gebied. De Bitcoin koers bevindt zich op een belangrijk punt. Het niveau van $112.000 fungeert als spil tussen een mogelijke doorbraak richting $118.000. Belangrijke weerstanden liggen rond $114.700 en $116.800. This is getting interesting.#Bitcoin breaks back in the range. If it holds $112K, then we might be in for another tear on the markets. Let’s go! pic.twitter.com/AVomzsz3Rl — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 28, 2025 Een doorbraak boven dit laatste niveau kan de weg openen richting $119.500. Lukt dit niet, dan ligt de eerstvolgende steun rond $111.900. Een terugval daaronder kan opnieuw leiden tot een test van $109.000. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Belangrijke prijszones bepalen nu de Bitcoin koers richting $118.000 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/08/30 01:16
