2025-09-02 Tuesday

חדשות קריפטו

התעדכן בחדשות הקריפטו הלוהטות ביותר ובעדכוני שוק
Tether Scraps USDT Freeze Plan on Five Blockchains

Tether announced it will not freeze USDT smart contracts on Omni Layer, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, and Algorand. The company shared the update on Friday, citing feedback from community members on the affected blockchains. Tether said, “Following the feedback from the communities of these discontinued blockchains, Tether has revised this approach and will not […] The post Tether Scraps USDT Freeze Plan on Five Blockchains appeared first on CoinChapter.
Coinstats2025/08/30 16:21
American Bitcoin to Go Public in Reverse Merger With Gryphon, Ticker ABTC

The post American Bitcoin to Go Public in Reverse Merger With Gryphon, Ticker ABTC appeared on BitcoinEthereumNews.com. Gryphon Digital Mining, a publicly traded Bitcoin miner based in Las Vegas, Nevada, has received final shareholder approval to merge with American Bitcoin, a mining company linked to US President Donald Trump’s family. Shareholders approved the stock-for-stock merger on Wednesday, with the company announcing the decision on Friday. As part of the deal, a reverse five-to-one stock split and new listing are scheduled for 5:00 pm ET on Sept. 2. Once the reverse split is complete, the combined entity will adopt the American Bitcoin name and begin trading under the ticker symbol “ABTC.” The reverse stock split will cut the company’s outstanding shares to about 16.6 million from 82.8 million, excluding any new issuances related to the transaction. The merger, first reported by Reuters earlier this week, follows an initial agreement in May under which American Bitcoin would go public by merging with Gryphon. After an initial surge on merger news, Gryphon’s stock dropped more than 10% on Friday, partially retracing Thursday’s 41% rally. Shares of Gryphon Digital Mining (GRYP) closed down 10.5% at $1.54 on Friday, with trading volume nearly triple its daily average. Source: Yahoo Finance Related: Tether plans to open-source Bitcoin mining OS; CEO says ‘no need’ for 3rd party vendors American Bitcoin’s origins and strategy American Bitcoin debuted in March, when Trump’s sons, Donald Trump, Jr. and Eric Trump, rebranded American Data Center under the new name. The venture was launched as part of Hut 8, a digital asset mining and infrastructure company. At launch, American Bitcoin positioned itself as a “pure-play” Bitcoin mining company, with plans to accumulate a large Bitcoin (BTC) treasury.  Its merger with Gryphon Digital Mining offers a fast track to public markets by leveraging Gryphon’s existing Nasdaq listing, eliminating the need for a separate initial public offering.  Theoretically, the deal also…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 16:20
SHIB Meme Coin On Fire with + 3,172% Growth: Details

The post SHIB Meme Coin On Fire with + 3,172% Growth: Details appeared on BitcoinEthereumNews.com. SHIB burns up 3,172% SHIB team’s encouraging the SHIB community According to the data shared by the public tracker Shibburn, over the past day, the key SHIB token burn metric has shown a four-digit growth with millions of meme coins moved out of the circulating supply. In the meantime, the SHIB team has issued a major post of encouragement to the Shiba Inu community how to get through the red wave in the crypto market. SHIB burns up 3,172% The aforementioned data source mentioned that during the past day, the SHIB burn metric has demonstrated an impressive rise of 3,172%. However, the amount of meme coins transferred to unspendable blockchain wallets was not immense – just 2,481,036 SHIB in total. Source: Shibburn The two largest transactions here carried 1,331,608 and 1,000,000 SHIB seventeen and one hour ago, respectively. You Might Also Like SHIB team’s encouraging the SHIB community The official marketing lead of the SHIB team, known under the pseudonym Lucie, has published a statement to address the current crypto market bloodbath, while stock prices are going up. She stated: “Stocks are pushing ATHs while BTC & ETH bleed,” believing that this “isn’t random, it’s engineered.” Stocks are pushing ATHs while BTC & ETH bleed. This isn’t random, it’s engineered. Big players are shaking out leverage before the real move. ETH was left for dead at $1,385, then 3.5x to ATH. Now they’re setting up the same trap for alts. Rate cuts ahead, liquidity inbound.… — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) August 29, 2025 It is big players are shaking out leverage before “the real move” comes for Bitcoin and Ethereum, she said, reminding the community that ETH sat “dead at $1,385” and they skyrocketed to a new all-time high. Currently, “they’re setting up the same trap for alts,” the marketing lead believes.…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 16:17
Ethereum Foundation Shocks Community by Pausing Multi-Million Dollar Grants

Ethereum Foundation halts grants, redefines focus for ecosystem growth. High application volume led to Ethereum Foundation’s unexpected decision to pause. New leadership to steer Ethereum’s future, emphasizing core infrastructure. In a surprising move, the Ethereum Foundation (EF) has decided to pause its open grants program, which has awarded millions in funding since its launch in 2018. The move has rocked the Ethereum community, particularly since the program has played a vital role in aiding more than 100 projects and has been a source of innovation within the ecosystem. The Ecosystem Support Program (ESP), which awarded grants for developer tools, cryptographic research, and scalability solutions, has been one of the EF’s most well-known initiatives. However, the Foundation acknowledged that the sheer number of applications has strained its lean team, leaving it with very little time to venture into other strategic aspects. This has forced the EF to press the pause button on the grants program as it reinvents its game and concentrates on more targeted investments. Also Read: Chainlink Brings U.S. Economic Data On-Chain, Revolutionizing Blockchain Markets EF Refines Focus for Long-Term Growth While the grants program is on hold, the Ethereum Foundation is committed to reinforcing Ethereum’s core infrastructure and accelerating the network’s growth. According to the EF, the restructuring is part of a much larger mission to ensure that resources are effectively allocated to crucial aspects such as community building, developer support, and research. Ethereum has developed because of projects funded through the grants program, including Commit-Boost and BundleBear. Nevertheless, with its small size, the Foundation stressed that more effort was necessary to scale the Ethereum core and build a more sustainable long-term ecosystem. The Foundation also referred to the increased need for increased efficiency and concentration on high-priority areas, which caused the decision to suspend the program. Leadership Change Signals New Vision for Ethereum Foundation Adding another layer of change, the EF has appointed new co-executive directors, Hsiao-Wei Wang and Tomasz K. Stańczak, to spearhead its future initiatives. The new leadership will focus on scaling the Ethereum mainnet and enhancing the storage system in terms of transactions. Also, they will undertake to improve user experience, specifically in Layer 2 interoperability and application layers, which are considered vital to Ethereum’s further success. Despite the stalling of grant funds, the Ethereum Foundation will continue to provide funds to the ecosystem and the public good that can guarantee its expansion. The pause is a new stage at which the EF will undertake strategic decisions with a direct orientation on the long-term sustainability of Ethereum and innovation. Also Read: Unicoin Slams SEC’s Claims, Asserts Lawsuit is a Politically Charged Attack The post Ethereum Foundation Shocks Community by Pausing Multi-Million Dollar Grants appeared first on 36Crypto.
Coinstats2025/08/30 16:16
XRP op kruispunt – $2 crash of $4 pump volgende week?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De maand augustus begon vol optimisme voor Ripple (XRP), maar nu het einde van de maand nabij is, staat de altcoin op een cruciaal kruispunt. Gaat XRP september beginnen met een crash richting de $ 2 of juist een pump richting de $ 4? XRP koers staat op cruciaal kruispunt Gedurende de afgelopen 30 dagen beweegt XRP in het gebied tussen de $ 2,73 en $ 3,37 in. Maar de pieken en dalen komen steeds dichter bij elkaar in de buurt waardoor er zich een triangel vormt. Dit is een signaal dat XRP momenteel consolideert, maar zodra het driehoekspatroon doorbroken wordt, maakt de crypto een grote beweging. XRP koers, bron: TradingView Dat XRP momenteel consolideert, is ook af te lezen aan de Relative Strength Index van 49 die bijna exact op de neutrale waarde van 50 ligt. Dit betekent dat de verkoopdruk momenteel vergelijkbaar is met de koopdruk. Het einde van het driehoekspatroon is echter in zicht en daarmee zal ook een einde komen aan het neutrale sentiment op de markt. Wat als XRP daalt? Als XRP nu zakt, dan zal het eerst nog steun vinden van het supportniveau van $ 2,9018. Als de support hier sterk genoeg is, kan dit zelfs voor een boost zorgen die een opwaartse rally inzet. Een doorbraak kan het sentiment echter volledig omdraaien. Het eerstvolgende supportniveau ligt dan op $ 2,73, maar omdat het dan ook de driehoek doorbroken heeft, is de steun hier mogelijk niet genoeg. Bij een doorbraak onder dit cruciale supportniveau, crasht XRP naar de psychologische grens van $ 2. Wat als XRP stijgt? Een daling richting de $ 2,9018 hoeft, zoals hierboven al aangegeven, niet catastrofaal te zijn. Als XRP naar het punt daalt waar dit supportniveau een kruising maakt met de onderste lijn van de driehoek, kan dat zelfs een pump teweegbrengen. De koers zal dan in rap tempo belangrijke weerstandsniveaus doorbreken. Maar een doorbraak door de bovenste lijn van de driehoek, is ook genoeg voor een boost. Het eerstvolgende weerstandsniveau van $ 3,15 wordt dan waarschijnlijk gemakkelijk doorbroken. Vervolgens kunnen de $ 3,37 en het hoogtepunt van juli, de $ 3,67, getest worden. Met het momentum van het driehoekspatroon kan XRP zelfs nieuwe records neerzetten rond de $ 4.   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Hoeveel kan Ripple waard worden? Met de huidige setup, zitten er voor Ripple grote bewegingen aan te komen. Op de korte termijn kan het technisch gezien alle kant opgaan, maar het is ook belangrijk om naar de fundamentele factoren te kijken. Zo is de rechtszaak met de SEC deze maand eindelijk ten einde gekomen. Dit schept vertrouwen onder investeerders die nog huiverig waren vanwege de juridische onzekerheden. Daarnaast heeft Ripple zich jarenlang niet 100% kunnen inzetten op innovatie en ontwikkeling. Nu hier weer ruimte voor is, zijn de verwachtingen groot, met name op institutioneel vlak. Op korte termijn kan de koers wel crashen, maar de verwachting is dat XRP op de lange termijn nog flink kan groeien. Investeren in altcoins als XRP? Sluit je aan bij de WEPE army voor trader insights en meer Zoals hierboven al snel duidelijk werd, spelen er vele factoren mee bij het bepalen van de richting die de XRP koers opgaat. En dat geldt eigenlijk voor alle cryptomunten. Crypto whales hebben daarbij vaak toegang tot exclusieve tools en traders insights, maar voor retail investeerders is het veel werk om de juiste informatie te vinden. Wall Street Pepe ($WEPE) bundelt daarom de krachten van de community, oftewel de WEPE Army. Dit project ondersteunt de $WEPE holders bij het traden door middel van trading insights en andere interessante voordelen. $WEPE werd eerder al met succes op Ethereum gelanceerd, maar zit nu ook op Solana. Hier is de presale nog maar net geopend waardoor je er nog als vroege vogel bij kan zijn. Bij elke aankoop van $WEPE op het Solana platform, wordt er een gelijke waarde aan $WEPE op uit de liquiditeitspool van Ethereum gehaald en verbrand. Op die manier is er één circulerende voorraad op 2 chains. Het bericht XRP op kruispunt – $2 crash of $4 pump volgende week? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/08/30 16:16
Next 1000x? BullZilla’s Presale Live Joins Bonk and Snek as Top Meme Coins to Invest in This Week

Every market cycle brings moments when a single presale or price move reshapes investor attention. This week, three meme coins […] The post Next 1000x? BullZilla’s Presale Live Joins Bonk and Snek as Top Meme Coins to Invest in This Week appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/08/30 16:15
Florida Pension Fund Increases MicroStrategy Holdings by $6 Million

The post Florida Pension Fund Increases MicroStrategy Holdings by $6 Million appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: Florida Retirement Fund invests $6 million in MicroStrategy shares, increasing Bitcoin exposure. Fund now holds 240,026 shares worth $80 million. Institutions gain indirect Bitcoin access via regulated financial vehicles. The Florida Retirement Fund increased its investment in MicroStrategy by $6 million in Q2 2025, now holding 240,026 shares worth $80 million, signaling confidence in Bitcoin exposure. This move highlights the trend of institutional adoption, as pension funds seek regulated, indirect Bitcoin exposure, potentially boosting investor sentiment and affirming Bitcoin’s asset class legitimacy. Florida Pension Fund Amplifies Bitcoin Strategy with MicroStrategy Stake Florida’s pension fund expanded its holdings in MicroStrategy by $6 million, enhancing its indirect exposure to Bitcoin. The fund now holds 240,026 shares worth $80 million. The investment initiative reflects an ongoing trend among U.S. pension funds to incorporate Bitcoin proxies in their portfolios, leveraging the established market frameworks. Institutions like Florida’s are demonstrating trust in Bitcoin as an asset class. By choosing MicroStrategy, the fund aligns with other major pensions seeking regulated exposure to digital assets. This move likely correlates with broader institutional strategies to manage risks while participating in the digital economy, mirroring a shift in financial planning. “Institutional adoption is fueling the #Bitcoin revolution. Each step deepens the foundation for a decentralized financial future.” — Michael Saylor The community perceives this as a validating step for Bitcoin, bolstering confidence via credible investment channels. Institutional Bitcoin Moves Spur Market and Regulatory Interest Did you know? In Q1 2025, 14 U.S. state pension funds collectively invested $632 million into MicroStrategy, marking a notable increase in institutional confidence in Bitcoin as an asset class. According to CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) trades at $108,613.43, with a market cap of $2.16 trillion and a 57.28% market dominance as of August 30, 2025. While BTC shows a 1.43% decline over 24…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 16:12
Terminus Taps ICB Labs To Enhance RWA Adoption And Web3 Payments

The post Terminus Taps ICB Labs To Enhance RWA Adoption And Web3 Payments appeared on BitcoinEthereumNews.com. Terminus, a popular crypto payments platform, has partnered with ICP Labs, a well-known Web3 innovation entity dealing with digital assets. The partnership aims to integrate the cutting-edge QR-code payment features into the growing Web3 app ecosystem of ICB Labs to advance Web3 payment as well as RWA adoption. As the platform revealed in its official social media announcement, this move is set to connect the real-world financial use cases with digital identity. Keeping this in view, the duo endeavors to grow blockchain-based payments across Singapore, Japan, Indonesia, Vietnam, Thailand, and other markets in the APAC region. Terminus and ICB Labs Partner to Expand Web3 Utility with Seamless Payments The main purpose of the collaboration between Terminus and ICB Labs is the integration of user-first payment technology with the L1 blockchain ecosystem. In this respect, ICB Labs serves several advanced platforms, such as ICBKYC.io, ICBVerse.io, NFTTalent.io, and soon-to-be-released ICBDex.io. With this synergy, the platforms attempt to streamline crypto payments along with providing real-world applications like secure KYC features, NFT-based credentials, and tokenized real estate transfers. Apart from that, the development indicates a rising push for blockchain-driven payment mechanisms that enable efficiency and improve security. Hence, Terminus delivers payment infrastructure while ICB Labs prioritizes asset tokenization and decentralized identity. As a result of this, the partnership establishes a robust foundation to expedite the digital revolution in the growing Web3 markets. What Does This Partnership Mean for Developers? According to Terminus, the joint effort unveils exclusive developer opportunities. Particularly, by developing within the ecosystem of ICB Labs and leveraging the payment rails of Terminus, the developers can develop apps that effortlessly integrate financial transfers, secure identities, and tokenized assets. Overall, this development minimizes complexity and accelerates innovation, leading toward real-world Web3 adoption with scalable solutions. Umair Younas is a cryptocurrency-related content writer linked…
BitcoinEthereumNews2025/08/30 16:11
Today's Fear and Greed Index dropped to 39, with the level shifting from Greed to Fear.

PANews reported on August 30 that according to Alternative data, today's cryptocurrency panic and greed index dropped sharply to 39 (yesterday's was 50), and market sentiment shifted from "greed" to "panic."
PANews2025/08/30 16:10
Japan CFTC JPY NC Net Positions rose from previous ¥77.6K to ¥84.5K

Japan CFTC JPY NC Net Positions rose from previous ¥77.6K to ¥84.5K
BitcoinEthereumNews2025/08/30 16:07
