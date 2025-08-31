2025-09-02 Tuesday

This Key Metric Suggests Renewed Interest in Altseason

The post This Key Metric Suggests Renewed Interest in Altseason appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes The market volatility is hinting at a stronger incoming altseason. Ethereum’s monthly DEX volume broke the $140 billion mark. The strengthened on-chain activity means more users and increased utility across DeFi. The cryptocurrency market, including the high-value coins like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), recorded unexpected and highly volatile movements over the past month. Overall, BTC is down by 6% in the past 30 days while ETH gained 22% in the same timeframe. While these movements have cost the market billions, data from DefiLlama shows that the Ethereum monthly decentralized exchange volume broke a new record, surpassing $140 billion in August. The volume surpassed the May 2021 all-time high of $117.6 billion by a significant margin. Moreover, the increased DEX volume shows robust liquidity and trader confidence despite the market volatility, which triggered massive liquidations. Strong Engagement The strong on-chain engagement not only shows more utility across decentralized finance protocols, but also the potential flow of capital from centralized crypto exchanges to DEXs. This would also hint at interest in altcoins since many low-cap tokens are usually not listed on CEXs. To support this, the highest volume across DeFi came from the Ethereum-based DEX Uniswap, reaching $76.5 billion over the past 30 days, according to DefiLlama. Data from CoinMarketCap shows that the altseason index rose from 24 to 58 over the past two months. The indicator suggests that investors and traders have been strongly focused on altcoins rather than Bitcoin. Suppose the market doesn’t encounter any unexpected macroeconomic tensions. In that case, Ethereum and its fellow altcoins are likely to attract strong interest from confident investors over the coming months, similar to the 2021 altseason. Every Altseason in history started in September 🔥 The same setup repeats every 4 years, and in a few days lowcaps will pump…
BitcoinEthereumNews 2025/08/31 16:33
Swedish krona is the best performing G10 currency this year

PANews reported on August 31 that according to Cailian Press, the Swedish krona has become the best-performing currency among the Group of Ten (G10) so far this year. Its exchange rate against the US dollar has risen by 17.07%, with the current exchange rate being 9.46 Swedish krona to the US dollar.
PANews 2025/08/31 16:32
This Key Metric Suggests Renewed Interest in the Altseason

The cryptocurrency market, including the high-value coins like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH), recorded unexpected and highly volatile movements over the past month. Overall, BTC is down by 6% in the past 30 days while ETH gained 22% in the same timeframe. While these movements have cost the market billions, data from DefiLlama shows that the Ethereum monthly decentralized exchange volume broke a new record, surpassing $140 billion in August. The volume surpassed the May 2021 all-time high of $117.6 billion by a significant margin. Moreover, the increased DEX volume shows robust liquidity and trader confidence despite the market volatility, which triggered massive liquidations. Strong Engagement The strong on-chain engagement not only shows more utility across decentralized finance protocols, but also the potential flow of capital from centralized crypto exchanges to DEXs. This would also hint at interest in altcoins since many low-cap tokens are usually not listed on CEXs. To support this, the highest volume across DeFi came from the Ethereum-based DEX Uniswap, reaching $76.5 billion over the past 30 days, according to DefiLlama. Data from CoinMarketCap shows that the altseason index rose from 24 to 58 over the past two months. The indicator suggests that investors and traders have been strongly focused on altcoins rather than Bitcoin. Suppose the market doesn’t encounter any unexpected macroeconomic tensions. In that case, Ethereum and its fellow altcoins are likely to attract strong interest from confident investors over the coming months, similar to the 2021 altseason. Every Altseason in history started in September 🔥 The same setup repeats every 4 years, and in a few days lowcaps will pump 150-200x. Back in 2021, I watched this unfold and turned $300 into $200K. Here’s what I’m buying before the real Bull Run begins 👇🧵 pic.twitter.com/15bfpZMf1T — 0xNobler (@CryptoNobler) August 30, 2025 nextThe post This Key Metric Suggests Renewed Interest in the Altseason appeared first on Coinspeaker.
Coinstats 2025/08/31 16:31
$IP In Top Crypto Gainers Today

The post $IP In Top Crypto Gainers Today appeared on BitcoinEthereumNews.com. Surging by over 31% in the last 24 hours, Story (IP) has become the biggest gainer of the day. An AI-driven utility project, its rise is showing that projects with tech-based upsides are still viewed in a positive light among investors. With its AI-driven infrastructure designed to unlock over $80 trillion in the IP asset class, Story could be seen as one of the more unique projects on the market. However, will the current surge in momentum continue in the long term? Or was it just a one-off move, with investors needing to prepare for a sell-off soon? This Story price prediction offers insight into the project before highlighting similar projects that could experience comparable levels of growth. What is Story? According to the official website, Story is a blockchain project designed to remove one of the biggest bottlenecks faced by AI, which is clearing access to rights. It explains how content generated through AI often repurposes copyrighted material available online, making the resulting content riddled with IP-related issues. Story, in this case, acts as an infrastructure layer to make IP and real-world data “programmable, enforceable, and monetizable.” The unique niche of the project is programmable licensing, which is a machine-readable license that can be integrated with autonomous workflows easily, without creating any IP-related issues. It powers a monetization model that AI companies, data providers, and other industries such as institutional funds, biomedicine and patents, creators, brands, and entertainment can leverage. Story (IP) Price Analysis The Story price at the time of writing is upwards of $7.8. It has a market cap of $2.37 billion, and its trading volume has surged by over 1,680% in the last 24 hours. Charts show that the recent surge has put the Story price just short of the all-time high it achieved a few…
BitcoinEthereumNews 2025/08/31 16:30
Early Dogecoin investor who made $4.2 million signals next crypto to surge in 2025 As Remittix

Dogecoin has created some of the biggest success stories in crypto. One early Dogecoin buyer […]
Coinstats 2025/08/31 16:25
The World’s Most Underrated Scotch—According To A Whisky Expert

The post The World’s Most Underrated Scotch—According To A Whisky Expert appeared on BitcoinEthereumNews.com. Auchentoshan is a storied brand of scotch that struggles to get the recognition it deserves from the whisky industry at large. Photo illustration: Brad Japhe Nestled into a verdant meadow, a stone’s throw from the River Clyde, Auchentoshan has been churning out world-class scotch for just over two centuries. The legendary Lowland malt has so many things going for it: a healthy trove of well-matured stock, a unique, triple distillation method of production, and a charming new visitor’s center within 30 minutes of downtown Glasgow. You could say Auchentoshan’s as easy to love as it is challenging to pronounce (ock-un-tosh-un). A notion evidenced by the trove of coveted hardware these single malts have accumulated at top spirits competitions in recent years: Double Golds in San Francisco, Gold Medal for Distillery Cask – 1997 Oloroso at the Scottish Whisky Awards, and, most recently, “best in category non-age-stated scotch” at the 2024 World Whiskies Awards for the brand’s berry-forward Triple Wood. It’s difficult to imagine—despite all the storied tradition and success—that Auchentoshan somehow remains under-appreciated here in the US. And yet it’s hard to argue the notion. Widespread distribution across the country eludes the liquid and it’s rarely mentioned in conversation with the usual suspects of scotch superstardom. Though that list contains its sister brands of Laphroaig, Bowmore and Glen Garioch (all owned by the same parent company, Suntory Global Spirits). In fact, one expert in particular is willing to go so far as to say that Auchentoshan is the world’s most underrated scotch label. And he ought to know a thing or two about the subject. Johnnie Mundell is a scotch fanatic who grew up not far from the distillery’s backyard. He also spent the better part of a decade as a senior ambassador for Suntory whiskies. Today he is a…
BitcoinEthereumNews 2025/08/31 16:22
This Is FC Barcelona’s Line Up For Rayo Vallecano La Liga Clash

The post This Is FC Barcelona’s Line Up For Rayo Vallecano La Liga Clash appeared on BitcoinEthereumNews.com. FC Barcelona will take on Rayo Vallecano in its third La Liga match. Getty Images Gerard Martin will make a surprise start in the heart of the defensive line for FC Barcelona when it takes on Rayo Vallecano away for a Matchday 3 away clash on Sunday night in Spain. Martin has been cleared to play for FC Barcelona Registered at last with the La Liga and receiving the green light to play, Martin was linked with a possible transfer away from the club to the Premier League yet looks like he is set to stay after an impressive 2024/2025 campaign. Mainly featuring at full back in that treble-winning outing for Hansi Flick, however, Martin is on this occasion expected to start in central defense. This is thanks to the departure of Inigo Martinez and other circumstances, and Martin will partner fellow youngster Pau Cubarsi as Alejandro Balde and Jules Kounde are the left and right backs respectively. Fermin and Gavi’s situations mean Olmo returns to FC Barcelona’s CAM spot There is healthy competition for said position in Flick’s starting line up, but with Gavi out injured with a knock to the same knee that he bust an ACL in back in late 2023, Olmo steps up to the plate to occupy it. Fermin Lopez is available in theory, but his possible departure to Chelsea means that he hits the bench. Chelsea has offered over $40 million for the La Masia product according to Fabrizio Romano, which would be a bargain transfer leaving many Culers with a bitter taste in their mouths. Back to Olmo, he makes his first start of the season and will be looking to prove to Flick that he is the man should Fermin decided to leave. Behind him, it’s the same usual duo of Pedri…
BitcoinEthereumNews 2025/08/31 16:19
Top Cryptocurrencies To Buy Now: Layer Brett, Solana, Chainlink, and Shiba Inu

The world of cryptocurrency never goes to sleep and there are always new investors seeking the next top cryptocurrency that can transform their portfolio.
Cryptodaily 2025/08/31 16:16
Google Cloud test eigen blockchain voor betalingen – de nieuwe 1000x coin?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Google Cloud is begonnen met de tests van de eigen blockchain. Dit nieuwe testnet richt zich in eerste instantie op betalingen van grote bedrijven, maar kan ook een nieuwe standaard zetten op het gebied van altcoins. Hoewel door sommigen een bull run wordt voorzien, is niet iedereen even enthousiast over de nieuwe crypto. Hoe zit dit? Google crypto voor betaling met altcoins Op woensdag kwam Rich Widmann, hoofd Web3 strategie van de techreus, op zijn LinkedIn met een belangrijke mededeling: Google bouwt aan een eigen blockchain netwerk, genaamd Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Het doel is om financiële instituties een neutrale blockchain te bieden die het uitvoeren van smart contracts op basis van Python mogelijk maakt. Het zal hier gaan om een nieuw Layer 1 netwerk, inclusief een eigen Google crypto. Dit netwerk zal toegankelijk worden middels een enkele API en zo geprogrammeerd worden dat het betalingen automatiseert en digitale asset management mogelijk maakt. Widmann gaf tevens aan dat de Google crypto blockchain aan alle wetten en regelgeving zal voldoen, en gaat opereren als een privaat systeem. Google Cloud just dropped a bombshell:Universal Ledger = Layer 1 blockchain.Built for institutions. Engineered for scale. GCUL is live in private testnet with:→ Python based smart contracts→ Native commercial bank money on-chain→ Planet scale infra (Cloud + Ads… pic.twitter.com/5h4LHAe1eZ — BPP | Crypto Key Media | $SUI $DMC (@Web3BPP) August 27, 2025 De GCUL blockchain moet een concurrent worden voor Tempo van Stripe en Ara van Circle, maar dan met de enorme gebruikscijfers die Google heeft inclusief het bijbehorende institutionele vertrouwen.   @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Volgt bull run op nieuwe crypto? GCUL wordt gepresenteerd als een neutrale blockchain en (in de toekomst) een belangrijk deel van de crypto infrastructuur. Widmann: “Tether gaat geen gebruik maken van Circles’ blockchain, en Adyen maakt waarschijnlijk geen gebruik van Stripes’ blockchain. Maar elk financieel instituut kan bouwen op GCUL.” Google Cloud has announced the launch of its L1 blockchain, GCUL, which simplifies cross-border payments and asset settlements through a distributed ledger. GCUL is currently in a private testnet phase and announced a partnership with CME earlier this year to pilot tokenized… pic.twitter.com/QbH9A2Q33m — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 27, 2025 Precies om deze reden wordt verwacht dat er een bull run op de eigen Google crypto kan ontstaan. Het gaat hier immers om een nieuwe crypto van een van de grootste techreuzen ter wereld, die bovendien onmisbaar is voor tal van financiële instellingen. Na afronde van de testnet fase kan $GCUL (de Google crypto) weleens een van de beste altcoins worden. Kritiek op Google crypto Tegelijkertijd is niet iedereen even enthousiast over de token. Een van de problemen die nu al voorzien wordt is het feit dat de bockchain gebouwd wordt met het oog op financiële instituties. Kleine investeerders zullen zodoende weinig met de Google Crypto kunnen. Bovendien is de structuur van de layer 1 blockchain van Google privaat ingesteld. Het gaat hier volgens critici dan ook niet om een gedecentraliseerd platform, maar om een netwerk waar er sprake is van een sterk gecentraliseerde leiding. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Slim investeren in altcoins Helaas is het momenteel nog niet mogelijk om in de Google Crypto te investeren. Het is echter wel verstandig om deze token in de gaten te houden, omdat het een bull run op altcoins zou kunnen veroorzaken. Mogelijk hangt er na een succesvolle testnet pilot zelfs een altseason in de lucht. Een van de eerste exchanges die de Google Crypto aan gaat bieden, zal waarschijnlijk Best Wallet zijn. Dit compleet gedecentraliseerde netwerk loopt voorop wat betreft de omarming van nieuwe L1 netwerken: momenteel ondersteunt het al tokens van meer dan 60 verschillende blockchains, en dit aantal breidt zich snel uit. Het kan dus verstandig zijn om je nu alvast te positioneren voor deze nieuwe crypto, door een account bij Best Wallet aan te maken. Trade je op het platform met $BEST, de eigen token van het netwerk, dan ontvang je extra voordelen. Dit zijn bijvoorbeeld lagere transactiekosten en hogere stakingrendementen. $BEST bevindt zich nu nog in de presale, waar het in korte tijd $ 15 miljoen op wist te halen. Steeds meer traders ontdekken de potentie van deze nieuwe crypto. Zorg dus voor de optimale voorbereiding op de Google Crypto bull run, en koop tijdens altseason je tokens met behulp van Best Wallet! Nu naar Best Wallet Token i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Google Cloud test eigen blockchain voor betalingen – de nieuwe 1000x coin? is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats 2025/08/31 16:16
Cardano & Dogecoin Lag While Traders Eye Layer Brett After Analysts Project 140x Gains Before 2026

The post Cardano & Dogecoin Lag While Traders Eye Layer Brett After Analysts Project 140x Gains Before 2026 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Are you tired of watching giants like Cardano (ADA) and Dogecoin (DOGE) crawl forward with little momentum? Many holders sit tight, hoping for a breakout that never comes, but smart money is shifting focus elsewhere. Layer Brett ($LBRETT) is a new Ethereum Layer 2 memecoin already generating serious buzz.  With lightning-fast transactions, low fees, and a vibrant community, traders are eyeing it as the next big crypto play. Some analysts are even forecasting potential 140x gains before 2026, positioning Layer Brett as a serious challenger to the old guard. Why Layer 2 gives Layer Brett the edge over Cardano and Dogecoin Let’s face it: Ethereum’s Layer 1 can be a congested mess, incurring substantial gas fees. Brett, the original meme token, was stuck on Base, a chain that didn’t fully unlock its potential. But Layer Brett? This project breaks free, emerging as a next-generation Layer 2 solution built directly on Ethereum.  It’s “where meme meets mechanism,” offering lightning-fast transactions and ultra-low gas fees. This isn’t just another meme coin; it’s a Layer 2 blockchain with purpose, providing real-world scalability that older projects like Cardano often struggle to deliver efficiently. Compare that to the often-ponderous development pace of Cardano, or Dogecoin’s largely utility-free existence. Layer Brett offers a clear pathway to mass adoption, eliminating the usual bottlenecks. It’s a low-gas-fee cryptocurrency designed for the future of Web3. Staking rewards and why ADA, DOGE holders are looking towards Layer Brett Why settle for minor staking returns or mere price speculation when you could be earning astronomical rewards? Early participants in the Layer Brett crypto presale can rake in an astounding 1,340% APY. It’s an early-mover advantage. Here’s why Layer Brett is grabbing headlines: Built on Layer 2 Ethereum: High-speed, low-cost, incredibly scalable. Presale Access: Secure your spot early…
BitcoinEthereumNews 2025/08/31 16:14
