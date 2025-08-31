2025-09-02 Tuesday

Ripple analyse toont XRP koers richting $7 tot $27 in 2025

Ripple analyse toont XRP koers richting $7 tot $27 in 2025

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De XRP koers consolideert na een daling tot onder de $3 en beweegt nu rond een sterke weerstand. Technische grafieken laten zien dat dit prijsgebied al maanden bepalend is. Kan de XRP koers dit niveau opnieuw doorbreken? XRP koers blijft onder weerstand Een analyse van EGRAG CRYPTO laat zien dat XRP nog steeds vastzit in een langetermijnstructuur die is gebaseerd op een logaritmisch regressiekanaal. Dit kanaal wordt vaak gebruikt om prijsbewegingen van tokens over meerdere jaren in kaart te brengen. De regio tussen $3 en $3,5 is al sinds januari een duidelijke barrière. In juli wist XRP dit gebied kort te doorbreken met een piek tot $3,65, maar de koers zakte daarna snel terug. Sindsdien schommelt de prijs opnieuw net onder de bovenkant van dit kanaal. Volgens de analyse vormt dit gebied opnieuw een belangrijke test. De huidige consolidatie geeft aan dat de markt nog geen duidelijk signaal heeft afgegeven, maar de structuur van het kanaal blijft intact. #XRP – Consolidation Before The Next BIG MOVE: https://t.co/okzo7AkBHG pic.twitter.com/vrIkrqZNcu — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Ripple analyse toont XRP koers richting $7 tot $27 in 2025 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ascending channel toont bredere structuur Op de grafiek van de analist is zichtbaar dat XRP zich beweegt binnen een ascending channel. Een ascending channel is een patroon waarbij de koers zich geleidelijk in een oplopende bandbreedte ontwikkelt. XRP heeft zich in eerdere cycli vaker langs deze lijnen bewogen. Historisch gezien bereikten grote bullruns van XRP hun top telkens in de hogere banden van dit kanaal. Deze groene zones staan symbool voor eerdere all-time highs. Hoewel de koers momenteel nog onder de weerstand blijft, ligt dit kanaal nog steeds open als route voor toekomstige prijsstijgingen. De analyse geeft een mogelijke bandbreedte tussen $7 en $27 op de lange termijn. Daarnaast wordt 29 september 2025 als markeringspunt genoemd. Deze datum kan fungeren als een beslismoment waarop duidelijk wordt of XRP in consolidatie blijft of uit het kanaal breekt. Belang van de $3 grens Voor de korte termijn ligt de nadruk op het herwinnen van de $3 grens. Deze psychologische drempel is niet alleen belangrijk voor traders, maar ook voor de bredere marktstructuur. De XRP koers noteert momenteel rond $2,85. Daarmee staat de prijs 1,26% hoger dan 24 uur geleden, maar nog altijd 6,33% lager dan een week geleden en 4,50% lager dan een maand geleden. Dit veroorzaakt teleurstelling bij investeerders die rekenden op een snelle herhaling van de juli-rally. Toch blijft de analyse van EGRAG wijzen op consolidatie in plaats van een breuk van de lange termijnstructuur. Wanneer de koers stabiel boven $3 weet te blijven, kan dat een teken zijn dat XRP opnieuw richting de hogere zones van het ascending channel beweegt. Marktstructuur richting 2025 De belangrijkste focuspunten voor traders en analisten zijn nu: De consolidatie onder de zone $3–$3,5, die al maanden weerstand biedt. Het ascending channel, dat historisch de contouren van XRP’s bullruns laat zien. De mogelijke beslissing rond september 2025, waarbij duidelijk kan worden of de consolidatie doorzet of dat de koers uitbreekt. Deze elementen geven een kader voor het volgen van de XRP koers in de komende periode. Het technische beeld blijft bepalend, met nadruk op het vasthouden van steun en het doorbreken van bekende weerstandsniveaus. Wat gaat de XRP koers doen? De XRP koers bevindt zich in een consolidatiefase onder de belangrijke zone van $3 tot $3,5. Het behoud van de ascending channel-structuur ondersteunt een langere termijn scenario waarin hogere niveaus mogelijk blijven. Een stabiele beweging boven $3 is de eerste stap richting verdere groei, terwijl september 2025 een belangrijke periode kan worden voor een nieuwe trend. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple analyse toont XRP koers richting $7 tot $27 in 2025 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
India Jails 14 for Life in Crypto Extortion Case Involving Cops, Ex-MLA

India Jails 14 for Life in Crypto Extortion Case Involving Cops, Ex-MLA

An Indian anti-corruption court has sentenced 14 men to life in prison for the 2018 kidnapping and extortion of a businessman over his cryptocurrency holdings.
Trump Establishes Strategic Bitcoin Reserve for US Leadership

Trump Establishes Strategic Bitcoin Reserve for US Leadership

The post Trump Establishes Strategic Bitcoin Reserve for US Leadership appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: Trump signs executive order to create Strategic Bitcoin Reserve. Actions place U.S. at forefront of digital asset strategy. Shift impacts Bitcoin’s role as a hedge asset. In a notable move, the Trump administration has officially established the Strategic Bitcoin Reserve on June 21, 2025, positioning Bitcoin alongside gold as a major hedge asset in the global market. This strategic decision by the U.S. government signals a significant shift in hedge asset dynamics, influencing investor sentiment and reshaping the role of cryptocurrencies in financial markets. U.S. Leads Digital Asset Strategy with Bitcoin Reserve Trump signed executive orders to create a Strategic Bitcoin Reserve aimed at positioning the United States as a leader in digital asset strategy. This marks a significant shift in national hedge asset policies. David Sacks leads interagency efforts to develop crypto regulatory frameworks, with Paul Atkins expected to ease enforcement actions. “We are crafting a regulatory framework that supports innovation in digital assets while protecting the interests of the American people.” — David Sacks, Chair, Presidential Working Group Bitcoin Price and Government Accumulation Effects Did you know? The U.S. Strategic Bitcoin Reserve’s establishment represents the first large-scale governmental holding of Bitcoin, highlighting evolving roles for digital assets in national financial systems. Bitcoin’s price is currently $109040.45, with a market cap of $2.17 trillion, commanding 57.17% market dominance. Its 24-hour trading volume stands at $44.31 billion, marking a 41.05% decrease. Weekly and monthly price changes reflect fluctuations, showing a recent inclination towards slight stabilization per CoinMarketCap data. Bitcoin(BTC), daily chart, screenshot on CoinMarketCap at 09:07 UTC on August 31, 2025. Source: CoinMarketCap The Coincu research team highlights that crypto accumulation by the government may decrease market liquidity while altering Bitcoin’s role among international reserve assets. Such actions could accelerate regulatory adaptations and technological advancements, further embedding digital…
Layer Brett: The Ethereum Layer 2 Meme Coin Being Backed To Flip Pepe Coin and Shiba Inu by 2026

Layer Brett: The Ethereum Layer 2 Meme Coin Being Backed To Flip Pepe Coin and Shiba Inu by 2026

Layer Brett was once confined to Base, but now $LBRETT is rewriting the rules on Ethereum Layer 2. By combining meme power with real blockchain utility, this meme token delivers lightning-fast transactions, ultra-low gas fees, and staking rewards that dwarf its rivals.  Currently in its crypto presale, available for $0.0053, analysts are already eyeing it […]
Conservation Without Law Enforcement Is Pure Idealism

Conservation Without Law Enforcement Is Pure Idealism

The post Conservation Without Law Enforcement Is Pure Idealism appeared on BitcoinEthereumNews.com. There’s something particularly horrific in imagining a sea creature dying by drowning; it’s unnatural, contradictory. Visualizing the ropes of the nets twisting around the necks of these animals, slowly strangling, choking, running out of oxygen. Is the death of these turtles benefiting some poor local Indians, eating these turtles because they have nothing else on which to subsist? No, the killings of these sea turtles are preventable. The trawling nets of commercial fisherman greedily cull all of the sea life in their path. Their nets do not discern. Sea turtles are threatened and their deaths are preventable. Wildlife Alliance I was there 20 years ago, and I’m proud to report that my organization was integral in bringing the Oliver Ridley turtle back from the brink of extinction. If the local government had kept on top of this issue and maintained our great progress, the Oliver Ridley would still be thriving. There would be no reports of mass death or strandings. When we arrived on the scene, 47,000 dead turtles were strewn upon the Odisha beach, their pungent, decaying corpses shocking the senses and making viscerally clear the severity of our challenge. Belinda Wright sent a series of SOS messages to the best NGOs that she knew of, and no one responded but us. When we arrived, she took us immediately to the Orissa Coast (now Odisha) and this open grave. She believed, as do we, that Direct Action is what works. We came up with a plan to stop the trawlers just before they returned to harbor. Two Brits, one American, and an Indian Forestry Official constituted our team (the Coast Guard refused to help). The authorities allowed us to use one of their boats for the interceptions. Every night, we’d catch the trawlers coming back to shore. One by…
FED Eylül Ayında Faiz İndirecek Mi? İndirim Oranı Ne Olacak? İşte Son Güncel Tahminler

FED Eylül Ayında Faiz İndirecek Mi? İndirim Oranı Ne Olacak? İşte Son Güncel Tahminler

CME’nin FedWatch Tool verilerine göre, FED’in Eylül ayında faiz indirme olasılığı %86,4’e ulaştı. Buna karşılık, faiz oranlarının mevcut seviyede kalma ihtimali %13.6 olarak hesaplandı. Mevcut durumda federal fon hedef aralığı %4.25 – %4.50 seviyesinde bulunuyor. Veriler, 25 baz puanlık bir indirim sonrası faizin %4.00 – %4.25 aralığına çekilmesi ihtimalinin en yüksek senaryo olduğunu gösteriyor. 50 […] Kaynak: Bitcoinsistemi.com
InvroMining Expands Multi-Asset Mining Platform, Launches New AI-Driven Infrastructure

InvroMining Expands Multi-Asset Mining Platform, Launches New AI-Driven Infrastructure

London, United Kingdom, 31st August 2025, Chainwire
$200M Dogecoin Vehicle Sparks Hype – Here Are the New Crypto to Watch Now

$200M Dogecoin Vehicle Sparks Hype – Here Are the New Crypto to Watch Now

The post $200M Dogecoin Vehicle Sparks Hype – Here Are the New Crypto to Watch Now appeared on BitcoinEthereumNews.com. With Elon Musk’s lawyer chairing a $200M Dogecoin holding vehicle, institutional interest in meme coins just got serious. That’s right: memes are no longer just for trolling, they’re for investing. If you’re looking for new crypto to watch, we’ve cornered three presales that promise a healthier cocktail of hype and utility. Whether you’re here for good old altcoins or chasing the best presale thrill, these picks might just be your next moonshot, or at least your best story at the water cooler. Meme Coins Go Corporate – and Investors Want In The $200M Dogecoin vehicle isn’t just another headline – it’s a sign that meme coins are maturing into something bigger. Elon Musk’s longtime attorney, Alex Spiro, has been named as chairman of the new publicly traded firm, which is aiming to raise the $200M Dogecoin treasury. The move, backed by the House of Doge, gives traditional investors a way to get exposure to $DOGE without touching the tokens themselves. It mirrors the rise of Bitcoin ETFs, where financial wrappers made crypto easier for big money to swallow. At the same time, dedicated treasury firms are popping up, raising capital specifically to buy digital assets. For Dogecoin, this shift marks a turning point: once seen as a parody, it’s now part of structured corporate portfolios. And with that change comes a ripple effect – fresh capital, media attention, and a rush of retail investors eager to ride the wave into new crypto presales before they hit the mainstream. 1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – The First Real Layer-2 That Makes Bitcoin Fast If Dogecoin is showing us how memes can go corporate, Bitcoin Hyper ($HYPER) is proving that Bitcoin itself can finally go fast. For years, Bitcoin has been the world’s ultimate store of value – great for holding, slow for…
New Crypto to Watch Beyond Dogecoin’s $200M Push

New Crypto to Watch Beyond Dogecoin’s $200M Push

Forget your bingo card, this is the meme fest of the year.
Crypto for the People: Best Meme Coins That Can Offer More Than Just Hype

Crypto for the People: Best Meme Coins That Can Offer More Than Just Hype

Discover meme coins that blend culture with utility beyond hype. From Shiba Inu's Shibarium to XYZVerse's sports betting integration, learn which meme coins like DOGE, FLOKI, BONK, and PEPE deliver real-world value while maintaining community-driven appeal.
