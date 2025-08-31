2025-09-02 Tuesday

Here’s Why Story (IP) Price Is Pumping Today

Story is having a huge day, jumping almost 30% in the past 24 hours. At the moment, IP price is trading around $7.89, and daily trading volume has exploded more than 1,700%. The rally has grabbed attention across the market, and the big question is simple: what’s fueling this sudden surge? The move isn’t coming
Coinstats2025/08/31 18:30
ONDO Could Plunge to $0.68 if Key Support Breaks

Ondo Finance (ONDO) is currently trading at $0.91, reflecting slight daily losses, as it hovers near key support levels. After hitting an all-time high $2.13, the token has experienced volatility, with analysts closely monitoring potential retracements or breakouts that could shape its short-term direction. ONDO is currently traded at $0.9107. Its current 24-hour volume is […]
Tronweekly2025/08/31 18:30
Polygon price to surge 45% as NFT sales, addresses, stablecoins jump

The post Polygon price to surge 45% as NFT sales, addresses, stablecoins jump appeared on BitcoinEthereumNews.com. Polygon price flipped a crucial resistance level as non-fungible token sales, stablecoin supply, and active addresses in the network jumped.  Summary Polygon price rose as third-party data showed its ecosystem was growing. NFT sales and buyers in its network jumped by double digits in the last 7 days. The stablecoin supply in the Polygon ecosystem jumped to a record high. Polygon (POL) jumped to a high of $0.2796, its highest level since March 3, and 80% above its lowest point this year.  Polygon active addresses and NFT sales rebound Third-party data shows that the Polygon ecosystem network is making some improvements. According to CryptoSlam, NFT sales in its network jumped by 14% in the last seven days to $18.9 million as buyers soared 64% to 65,626. This growth was driven by Courtyard, whose NFT sales jumped by 17% to $17 million. Its sales were much higher than the other three collections — CryptoPunks, DMarket, and Pudgy Penguin, combined.  NFT sales in other chains like Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), and BNB Chain dropped by 13%, 6.7%, and 54%, respectively.  Polygon price also jumped as Nansen data revealed that the number of active users in the network had jumped. They jumped by 10% in the last 7 days to 2.4 million, which is notable as most chains, including Solana and Base, lost active users. Polygon price also rose after the US government moved some of its data to it and other chains. In its statement, the Commerce Department said that publishing the numbers on-chain helped to demonstrate the wide utility of blockchain technology.  Meanwhile, DeFi Llama data shows that Polygon is becoming a powerhouse in the stablecoin industry. The stablecoin supply has surged to a record high of $1.32 billion, a notable development following the recent signing of the GENIUS Act. Most…
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:27
Will This Crucial Support Finally Halt XRP’s Freefall as Ripple Whales Return?

XRP slipped to $2.76 earlier this weekend.
CryptoPotato2025/08/31 18:25
Warren Buffett To Step Down As Berkshire CEO At 95

At 95 years old, Warren Buffett remains one of the last bastions of capitalism based on patience and value. While markets ignite to the rhythm of algorithms and viral tweets, the Oracle of Omaha remains faithful to an immutable strategy: investing in what one understands, for the long term. Besides his birthday, this week also marks a turning page for Berkshire Hathaway. L’article Warren Buffett To Step Down As Berkshire CEO At 95 est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/08/31 18:25
California Governor Plans to Launch Trump Corruption Coin to Criticize Trump's Corruption Controversy

PANews reported on August 31 that according to Cointelegraph, California Governor Gavin Newsom said in a podcast that he plans to launch a meme coin project called "Trump Corruption Coin" in response to Trump's controversial involvement in the cryptocurrency field. The proceeds will be used for redistricting and voter outreach. It is reported that Trump has earned about $2.4 billion from crypto-related businesses since 2022, accounting for 44% of his wealth during his political period. This move is considered to be Newsom's ironic response to Trump's brand.
PANews2025/08/31 18:23
Ethereum Price Prediction: Joseph Lubin Confident in a ‘100x’ Rally and a BTC Flippening

Ethereum co-founder Joseph Lubin predicts ETH could surge 100x and surpass Bitcoin. Explore his bold outlook and Ethereum’s technical price setup.
Coinstats2025/08/31 18:21
Japanese nail salon operator Convano plans to raise $3 billion to support its Bitcoin treasury reserves

PANews reported on August 31 that according to Bloomberg, Convano, a Japanese nail salon operator listed on the Tokyo Stock Exchange, announced that it would raise approximately 434 billion yen (approximately US$3 billion) to support its Bitcoin treasury reserves. The company aims to purchase 21,000 Bitcoins, equivalent to 0.1% of the total supply of Bitcoin, making it one of the world's largest Bitcoin holders. It is reported that Convano plans to continue purchasing Bitcoin in three stages, with holdings reaching 2,000 Bitcoins by the end of 2025, 10,000 Bitcoins in August 2026, and 21,000 Bitcoins in March 2027.
PANews2025/08/31 18:19
Whale-adressen bereiken all-time high: wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Het aantal Bitcoin whales dat meer dan 100 BTC bezit, staat in 2025 op een nieuw all-time high van 19.130 adressen. Deze groei valt samen met een periode waarin de markt historisch gezien vaak zwakte laat zien in september. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers in de komende periode? Bitcoin koers en seizoenspatronen sinds 2010 Onderzoek van Bitwise Asset Management naar de prestaties van Bitcoin tussen 2010 en 2025 laat duidelijke seizoenspatronen zien. September blijkt de zwakste maand, met een gemiddeld verlies van –4,68%. Dit patroon komt vrijwel elk jaar terug. In tegenstelling tot september zijn er maanden die gemiddeld sterke rendementen lieten zien. April noteerde +32,85%, november +38,50%. Ook mei (+22,81%) en oktober (+27,30%) behoren tot de best presterende maanden. Deze cijfers tonen aan dat het gedrag van de Bitcoin koers vaak sterk samenhangt met seizoensinvloeden. De data biedt beleggers en analisten context om historische trends te begrijpen. Toch zijn dit gemiddelden: de uitkomst in een individueel jaar kan aanzienlijk afwijken van het lange termijn gemiddelde. September has historically been Bitcoin’s weakest month. Did Bitcoin front-run the red September, or is more selling ahead? What do you think? pic.twitter.com/krqFLRR8Zv — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Whale-adressen bereiken all-time high: wat betekent dit voor de Bitcoin koers? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin whales kopen sneller dan ooit Naast seizoensinvloeden valt in 2025 vooral de snelle groei van whales op. Het aantal adressen dat minstens 100 BTC holdt, bereikte dit jaar 19.130. Dat is hoger dan het vorige all-time high van 18.544 in 2017. De groei in het aantal whales is groot wanneer we terugkijken. In 2010 waren er slechts 1.375 adressen die meer dan 100 BTC holden. In 2024 stond de teller al op 17.761. De stijging naar meer dan 19.000 adressen laat zien dat steeds meer grote investeerders Bitcoin kopen en holden op lange termijn. Veel analisten wijzen erop dat periodes van sterke whale-accumulatie in het verleden vaak voorafgingen aan grote prijsbewegingen. Het blijft een signaal dat de rol van kapitaalkrachtige partijen in de markt groeit. JUST IN: Bitcoin addresses holding 100+ BTC reach an all-time high. Whales are buying at an unprecedented pace. You know what comes next. pic.twitter.com/7iH5Vdk3Ym — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 30, 2025 Marktbalans tussen zwakte en accumulatie De Bitcoin koers schommelt begin september rond $109.400, met een dagelijkse stijging van 1,51%. Over de afgelopen week daalde de koers met –5,31%, terwijl de afgelopen maand een verlies van –5,37% liet zien. Deze stabiliteit komt voort uit twee tegengestelde krachten. Aan de ene kant staat de historische zwakte van september. Aan de andere kant duwen whales de markt door grote hoeveelheden Bitcoin te kopen. Voor traders en investeerders vormt dit een interessante tegenstelling. Het ene deel van de markt kijkt naar statistieken die wijzen op mogelijke neerwaartse druk, terwijl de andere kant ziet dat whales de fundamenten versterken met grote aankopen. Langetermijntrend van grote adressen De gestage toename van whale-adressen laat een bredere trend zien. Sinds 2010 is er een duidelijke verschuiving van kleinschalige naar grootschalige holdings. Waar Bitcoin in de beginjaren vooral verspreid was onder kleine miners en early adopters, is er inmiddels sprake van een groeiend aantal partijen dat toegang heeft tot institutioneel kapitaal. Deze groep whales bestaat niet alleen uit particuliere miljardairs, maar ook uit fondsen, bedrijven en mogelijk zelfs staatsgerelateerde instellingen. De groei van deze categorie geeft de markt meer stabiliteit, maar verhoogt ook de invloed van enkele grote partijen op de prijsontwikkeling. Hoe gaat de Bitcoin koers reageren? De markt staat in 2025 op een interessant kruispunt. Historische cijfers tonen aan dat september gemiddeld zwakte laat zien, terwijl whales juist hun posities uitbreiden tot nieuwe all-time highs. Deze combinatie van factoren kan richting geven aan de Bitcoin koers in de rest van het jaar. Wat nu opvalt: September is de zwakste maand met gemiddeld –4,68% sinds 2010. Whales holden meer dan ooit met 19.130 adressen. De Bitcoin koers staat rond $109.400 met +1,51% in 24 uur, maar een verlies van ruim –5% in week en maand. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Whale-adressen bereiken all-time high: wat betekent dit voor de Bitcoin koers? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/08/31 18:16
84,000,000,000,000 SHIB: This Reserve Could Be Problem for Shiba Inu

Shiba Inu saw massive reserves spike, which could be key reason behind suppressed performance
Coinstats2025/08/31 18:15
