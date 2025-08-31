2025-09-02 Tuesday

Top 5 AI Altcoins for 2025: Ozak AI, Render, and Fetch Lead the Innovation Race

Top 5 AI Altcoins for 2025: Ozak AI, Render, and Fetch Lead the Innovation Race

Artificial intelligence and blockchain are two of the quickest-growing sectors in generation, and the aggregate of these forces is growing a new class of cryptocurrencies poised for exponential increase.
Cryptodaily2025/08/31 23:19
Bitcoin Hyper Presale Hits $13M as BTC Eyes $100K Support Test – Best Meme Coin To Buy

Bitcoin Hyper Presale Hits $13M as BTC Eyes $100K Support Test – Best Meme Coin To Buy

At the end of August 2025, Bitcoin’s price pulled back sharply following the release of U.S. inflation data. After briefly hitting a new all-time high of $124,000, it retreated to around $108,000, a reminder that even the king of crypto isn’t immune to market swings. Yet behind the headlines, institutional players are quietly making moves. […]
The Cryptonomist2025/08/31 23:17
Top 5 altcoins under $1: Arbitrum, PEPE, and a new Ethereum presale catch analyst attention

Top 5 altcoins under $1: Arbitrum, PEPE, and a new Ethereum presale catch analyst attention

Altcoins priced under $1 continue to attract traders looking for affordable entries in 2025. Arbitrum […]
Coinstats2025/08/31 23:17
Analisten zien Solana koers richting $225 en $240 stijgen

Analisten zien Solana koers richting $225 en $240 stijgen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Solana beweegt momenteel rond de $205. In de afgelopen 24 uur steeg de koers met 0,78%, terwijl er over de afgelopen week een daling van 1,66% plaatsvond. Op maandbasis noteert Solana echter nog altijd een stijging van 19,61%. Analisten volgen vooral het niveau van $205, omdat dit al meerdere keren een plafond heeft gevormd. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Solana koers vormt duidelijk patroon De Solana koers heeft de afgelopen weken een oplopend patroon gevormd. De prijs maakt telkens hogere lows en nadert een horizontale weerstand rond $205. Dit type formatie wordt in technische analyse een ascending triangle genoemd. Het signaal ontstaat wanneer verkopers bovenin minder sterk worden, terwijl kopers bij elke dip agressiever inkopen. De onderkant van dit patroon ligt rond $200. Daar loopt een stijgende trendlijn die al meerdere keren is getest en standhield. Zolang Solana boven deze lijn blijft, blijft het technische beeld positief. Een uitbraak boven $205 zou volgens berekende targets ruimte geven richting $225 en $240. $SOL is coiling up now! pic.twitter.com/ArfVc6uNaM — CryptoGoos (@crypto_goos) August 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Analisten zien Solana koers richting $225 en $240 stijgen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Leverage flush herstelt evenwicht Solana kende recent een scherpe beweging richting $200. Daarbij werden veel leveraged longposities weggevaagd. In de markt wordt zo’n gebeurtenis vaak een flush genoemd. Hierbij verliezen posities met te veel geleend kapitaal hun kracht en worden ze gesloten. Het gevolg is dat de markt een stuk gezonder wordt, omdat alleen sterke kopers overblijven. Kort na de flush herstelde de Solana koers alweer richting $205. Dit toonde aan dat er nog steeds voldoende vraag aanwezig is en dat de stijgende structuur intact bleef. $SOL has liquidated most of its high leveraged long positions. pic.twitter.com/N7HeRNooX3 — CW (@CW8900) August 30, 2025 Technische niveaus en doelen voor Solana koers De huidige structuur laat zien dat $205 de echte test wordt. Een doorbraak daarboven opent de weg naar $225 en daarna $240. Pas als deze niveaus doorbroken worden, ligt een groter koersdoel tussen $270 en $280 binnen bereik. Dat koersbereik wordt genoemd in meerdere technische analyses die de ascending triangle hebben gemeten. Belangrijk is dat Solana boven de $200 blijft. Dat niveau fungeert als steunzone en vormt samen met de stijgende trendlijn de basis voor de huidige structuur. Wanneer de koers daaronder zakt, vervalt het patroon en wordt de kans groter dat bulls hun kracht verliezen. $Sol to 270-280$ soon pic.twitter.com/qFukxyCtEo — VeLLa Crypto (@VellaCryptoX) August 30, 2025 Handel in futures bereikt all-time high Niet alleen de prijsbeweging is interessant. Ook de handelsvolumes van Solana zijn de afgelopen maand sterk gestegen. Volgens SolanaFloor werd er voor $43,88 miljard aan perpetual futures verhandeld. Dit is een all-time high en laat zien dat er veel liquiditeit beschikbaar is. Een hoog handelsvolume vergroot vaak de betrouwbaarheid van koersbewegingen. Het betekent dat er veel deelnemers actief zijn, zowel retail investeerders als grotere partijen. Voor Solana kan dit steun geven aan toekomstige prijsbewegingen, omdat meer liquiditeit doorgaans zorgt voor sterkere candles en minder abrupte schommelingen. INSIGHT: Solana perpetuals just hit a new monthly $ATH with $43.88B in trading volume. pic.twitter.com/YHCB6A5LIF — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 30, 2025 Stijgende trend van de SOL koers sinds $175 Een ander opvallend punt is dat Solana al sinds de zone rond $175 hogere lows neerzet. Deze opwaartse trend geeft aan dat kopers structureel sterker worden. Dit ondersteunt de huidige opbouw richting $205. Technisch gezien is het vasthouden van deze reeks hogere lows belangrijk. Zolang de koers deze trendlijn blijft respecteren, blijft de kans groter dat bulls uiteindelijk de weerstand bij $205 breken. De combinatie van technische signalen en hoge handelsactiviteit maakt de kans groter dat Solana in 2025 opnieuw een aanval kan doen op hogere niveaus. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Analisten zien Solana koers richting $225 en $240 stijgen is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/08/31 23:16
Greeks.live: Groups focus on the increase in Bitcoin inflows and Ethereum outflows from exchanges

Greeks.live: Groups focus on the increase in Bitcoin inflows and Ethereum outflows from exchanges

PANews reported on August 31st that Greeks.live macroeconomic researcher Adam released a Chinese community briefing, stating: "There is a clear divergence of opinion within the group regarding the current bull market. Some members question whether this halving bull market lacks the get-rich-quick effect of a traditional bull market, while others point out that Bitcoin's rise from $20,000 to $120,000 and Ethereum's rise from $1,400 to $4,900 are significant gains. The group is generally concerned about Ethereum's recent relative strength, as well as the increased inflow of Bitcoin into exchanges and the shifting outflow of Ethereum."
PANews2025/08/31 23:16
Hyperliquid Outpaces Ethereum and Solana in Revenues – But HYPE Trades at a Massive Discount

Hyperliquid Outpaces Ethereum and Solana in Revenues – But HYPE Trades at a Massive Discount

Hyperliquid already dominates DeFi perps, yet its token valuation remains discounted.
CryptoPotato2025/08/31 23:15
The Markup Series "Still Loading" Wins First Place in the Philip Meyer Journalism Award

The Markup Series "Still Loading" Wins First Place in the Philip Meyer Journalism Award

The Markup’s investigative series on vast internet disparities in the United States, “Still Loading,” has won first place in the Philip Meyer Journalism Award, which recognizes the best uses of social science research methods in journalism.
Hackernoon2025/08/31 23:15
Fundamental XRP Growth: This Is Why It’s Crucial

Fundamental XRP Growth: This Is Why It’s Crucial

The post Fundamental XRP Growth: This Is Why It’s Crucial appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key metrics on rise Market position While the charts indicate a brief period of hesitation, the fundamentals reveal a different picture. XRP has been trading within a tightening consolidation range. Under the surface, XRP Ledger’s metrics suggest consistent natural growth that may set the stage for a longer-term rally that is more sustainable. Key metrics on rise The average number of transactions per ledger, which has been steadily increasing, is one of the most obvious indicators. Compared to prior months, activity has stabilized at about 90 transactions per ledger, which is a healthy increase. Stable network usage suggests that XRP is being used for purposes other than speculation, such as payments, transfers, or liquidity functions, so this isn’t just noise. The foundation for price resilience is frequently such baseline utility growth, which lowers the possibility of abrupt collapses that are observed in tokens that are solely driven by hype. Source: XRPScan The quantity of newly activated accounts is another important indicator that strengthens XRP’s foundation. The daily wallet creation for XRPL surged past 7,000 at its highest point in August alone, and it continued to hover above 4,000 even during periods of calm. Expanding community involvement, and more crucially, wider XRP distribution are indicated by rising wallet creation rates. In contrast to transient trading volumes, account growth signifies the arrival of new players in the ecosystem, which can boost demand for ledger transactions and support adoption cycles. Market position Following a solid and stable rally this month, XRP has been consolidating within a symmetrical triangle on the price chart. The token is encountering resistance close to $3.10, but it is currently holding above its 200-day moving average at $2.50, a crucial structural support level. When market sentiment aligns, a possible breakout can occur if the fundamental growth keeps up. You…
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:14
Best Crypto to Buy as JPMorgan Predicts $126,000 Year-End Price for Bitcoin (BTC)

Best Crypto to Buy as JPMorgan Predicts $126,000 Year-End Price for Bitcoin (BTC)

The post Best Crypto to Buy as JPMorgan Predicts $126,000 Year-End Price for Bitcoin (BTC) appeared on BitcoinEthereumNews.com. As Bitcoin (BTC) surges back into the spotlight with JPMorgan projecting an ambitious $126,000 year-end price target, the crypto market is abuzz with renewed momentum. Among the platforms seizing this moment is Mutuum Finance, an emerging DeFi protocol redefining decentralized lending and staking through innovative liquidity models.  Mutuum Finance (MUTM) is available at $0.035 during presale phase 6. It will be 14.29% more expensive at $0.04 during phase 7. Early adopters who have already invested will be able to get a minimum of 200% return after MUTM is launched. Mutuum Finance (MUTM) has already raised more than $15.25 million and has more than 15850 investors already onboard. Mutuum Finance is navigating this market well. Bitcoin Holds Above $111,500 Amid Market Caution Bitcoin (BTC) is currently trading at $111,516, showing slight movement within its recent range. Analysts highlight $109,000 as a key support level, while projections from institutions like JPMorgan suggest potential for a move toward $126,000 by year-end if market conditions remain favorable. This stability comes as broader crypto market sentiment steadies, with attention also turning to emerging decentralized finance projects such as Mutuum Finance. Mutuum Finance (MUTM) Kicks Off Phase 6 Presale Mutuum Finance (MUTM) is currently in presale Phase 6. MUTM tokens are priced at $0.035, which is a 16.17% increase from the previous phase. A further 14% price hike will see it at $0.04 in phase 7. Presale has been progressing well with over 15850 buyers and more than $15.25 million raised to date, indicating satisfactory and growing interest in the project.  Next-Generation Dual-Model DeFi Lending Mutuum Finance (MUTM) is a P2P and P2C lending project where users can earn exceptional returns while having complete capital control. It is a comprehensive DeFi solution crafted to the specific needs of clients and safer, easier, and more adaptable than…
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:13
Sonic Labs Starts U.S. Market Expansion with New Initiative

Sonic Labs Starts U.S. Market Expansion with New Initiative

The post Sonic Labs Starts U.S. Market Expansion with New Initiative appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: Sonic Labs’ community approves market expansion plan involving a new U.S. subsidiary. Sonic’s expansion includes a $50M ETF and $100M Nasdaq PIPE. Sonic USA’s leadership and New York office mark strategic U.S. entry. On August 31st, the Sonic Labs community approved the “U.S. Market Expansion and TradFi Adoption Plan”, initiating the founding of Sonic USA LLC and a comprehensive entry into U.S. markets. This strategic move synchronizes Sonic Labs with U.S. traditional finance, promising significant tokenomics impacts and the potential for increased institutional investment and regulatory engagement. Sonic Labs Unveils $150M Plan with New York Headquarters Sonic Labs’ community has endorsed a comprehensive proposal aimed at launching Sonic USA LLC. The company plans to hire a CEO and a full U.S. team, establish a New York office, and incentivize growth through employee performance programs. Innovations in tokenomics are also a focus. Sonic’s strategy includes introducing a $50M ETF and $100M Nasdaq PIPE allocation, aiming to bolster institutional interest. 150 million S tokens will fuel Sonic USA’s growth efforts, with a focus on regulatory pathways and operational capabilities. “LIVE: Sonic Governance Vote #1. Focused on institutional access, this proposal aims to expand $S into U.S. traditional capital markets.” — Sonic Labs Official Announcement, Governance Leader, Sonic Labs The community’s reaction has been forward-looking, with official communications stressing the significance of entering regulated markets. Key figures in the industry have yet to publicly voice opinions, but the potential impact on institutional liquidity remains keenly observed. Sonic’s Expansion: Market Impact and Financial Prognosis Did you know? Sonic Labs’ move underlies a broader trend where crypto firms leverage ETF and PIPE mechanisms as strategic tools for accessing capital markets, reflecting pathways seen in previous market expansions in traditional finance. CoinMarketCap data (as of 15:08 UTC, August 31, 2025) reports Sonic at $0.32…
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:12
