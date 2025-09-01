2025-09-02 Tuesday

Cardano: First ETF in Sight for the 10th-Largest Cryptocurrency

Crypto ETF issuers are just waiting for the SEC to release its stamp. They move forward, file, correct, refine. Like a conductor confident in his score, Grayscale continues to play its own regulatory symphony. And this time, it is Cardano taking the stage, ready to secure its ticket to Wall Street. The countdown is on, the lines are moving, and investors are already sharpening their order books. L’article Cardano: First ETF in Sight for the 10th-Largest Cryptocurrency est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/09/01 01:05
BlockDAG Surges Ahead of Ethena & HYPE as 2025’s Best Crypto to Buy

The post BlockDAG Surges Ahead of Ethena & HYPE as 2025’s Best Crypto to Buy appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Ethena’s revenue climbs and Hyperliquid leads DEX volumes, but BlockDAG’s $388M presale, $0.03 price, and buyer-focused design make it the best crypto to buy before launch. Crypto headlines are overflowing with impressive growth stories. Ethena Labs has pulled in $500 million in revenue, while Hyperliquid has claimed a massive share of the decentralized derivatives space. These projects are driving important innovations in stablecoins and decentralized trading. Still, another project is rapidly building something just as significant, without needing flashy market share stats. BlockDAG(BDAG) has raised over $388 million in its ongoing presale and is now priced at $0.03 in Batch 30, with a clear path to its $0.05 launch price. What sets it apart is not just money raised, but how the platform is structured to sustain long-term relevance. From its unique Buyer Battles feature to independently verified security protocols and an already growing mining community, BlockDAG is shaping up to be more than another coin. Ethena Hits $500M Revenue & $11.7B Market Cap Ethena has surged into the stablecoin spotlight, posting impressive gains that reflect broader interest in synthetic dollar alternatives. Its USDe stablecoin has reached a market cap of $11.7 billion, up nearly 87 percent in a single month. At the same time, Ethena’s platform has generated $500 million in revenue, proving that demand for delta-neutral synthetic assets is very real. This growth is built on Ethena’s hedging model, which balances exposure across platforms to preserve stability while generating yield. The approach has made Ethena appealing to those looking beyond the limitations of collateralized stablecoins like USDT and USDC. It also promises lower costs and high scalability, both important as DeFi moves toward mass adoption. Still, analysts urge caution. The very mechanisms that give USDe its edge can also introduce risk if volatility spikes or liquidity…
BitcoinEthereumNews2025/09/01 01:04
Memecoins Get Political: California Governor to Launch Token Targeting Trump’s Crypto Wealth

The tongue-in-cheek token is set to fund voter outreach and redistricting efforts under Newsom’s Campaign for Democracy. Speaking on the […] The post Memecoins Get Political: California Governor to Launch Token Targeting Trump’s Crypto Wealth appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/01 01:02
Analist ziet Hash Ribbons signaal: kans op herstel Bitcoin koers

Analist ziet Hash Ribbons signaal: kans op herstel Bitcoin koers

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Een opvallend patroon in de Hash Ribbons indicator is uitgelicht door een analist. Analist Crypto Rover deelde op 30 augustus 2025 via X een grafiek waarin drie opeenvolgende buy signalen zichtbaar zijn. Dit is een zeldzame gebeurtenis die in eerdere marktcycli samenhing met sterke prijsstijgingen van Bitcoin. De Bitcoin koers bleef daarbij dicht bij belangrijke steunzones, waardoor de signalen extra betekenis kregen. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Bitcoin koers krijgt drie zeldzame signalen De Hash Ribbons indicator baseert zich op het rekenvermogen van het Bitcoin netwerk, de zogenoemde hash rate. Hierbij worden de 10-daagse en 30-daagse voortschrijdende gemiddelden vergeleken. Wanneer miners tijdelijk stoppen met minen en later terugkeren, kan dit duiden op herstel in de markt. Dit wordt zichtbaar in de vorm van een buy signaal. In de gedeelde grafiek waren drie afzonderlijke signalen te zien, weergegeven als blauwe balken. Deze markeringen kwamen ook voor in eerdere fases waarin de Bitcoin koers herstelde, zoals in de aanloop naar de bullrun van 2021. Omdat de indicator vrijwel nooit vlak voor een top verschijnt, wordt dit patroon vaak beschouwd als een teken van aanhoudende kracht in plaats van een waarschuwingssignaal. Triple Buy Signal from Hash Ribbons, Just Like Before the 2021 Rally. Hash Ribbons, one of the most reliable on-chain indicators, has flashed three buy signals for Bitcoin in recent months. It doesn’t mark exact bottoms but consistently points to big upside potential. NEVER… pic.twitter.com/fV8ZKu6cWe — Crypto Rover (@rovercrc) August 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Analist ziet Hash Ribbons signaal: kans op herstel Bitcoin koers document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Historische rol van Hash Ribbons De Hash Ribbons strategie wordt al jaren gevolgd door traders en analisten. Het principe is eenvoudig: als miners massaal stoppen, wijst dit meestal op stress in de sector. Wanneer de hash rate vervolgens weer aantrekt, betekent dat dat miners hun activiteiten hervatten en de druk afneemt. In eerdere cycli kwamen de signalen vaak in perioden waarin de Bitcoin koers net hersteld was van een neerwaartse beweging. Het signaal fungeerde dan als een soort bevestiging dat de zwakke fase achter de rug was. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in 2016, 2019 en 2021, waar buy signalen werden gevolgd door aanzienlijke prijsstijgingen. Het feit dat er nu drie signalen kort na elkaar verschenen, versterkt volgens analisten de relevantie van dit moment. Het suggereert dat het herstelproces van miners krachtiger is dan normaal. Wat maakt dit signaal uniek voor de Bitcoin koers Normaal gesproken verschijnt een Hash Ribbons buy signaal slechts enkele keren per marktcyclus. Een reeks van drie signalen binnen korte tijd is bijzonder en wordt gezien als extra bevestiging. Het wijst op een fase waarin miners meerdere malen onder druk stonden maar telkens terugkeerden, wat de basis kan leggen voor een stabielere marktstructuur. De Bitcoin koers beweegt ondertussen rond belangrijke technische zones. Wanneer deze steun behouden blijft, kan het signaal meer impact krijgen. De combinatie van netwerkherstel en stabiele koersniveaus maakt dit scenario uniek in vergelijking met eerdere cycli. Belangrijk om te benoemen is dat Hash Ribbons niet bedoeld is om exacte bodems aan te wijzen. De kracht van de indicator zit vooral in het signaleren van herstelmomenten. Het geeft een indicatie dat de ergste verkoopdruk bij miners voorbij is, maar de precieze timing van prijsbewegingen blijft afhankelijk van bredere omstandigheden. Naast de technische kant spelen ook externe factoren mee. Denk aan macro-economische ontwikkelingen, besluiten van toezichthouders en liquiditeit in de markt. Zulke elementen kunnen de snelheid en omvang van eventuele koersbewegingen beïnvloeden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Analist ziet Hash Ribbons signaal: kans op herstel Bitcoin koers is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/01 01:01
Bitcoin Surpasses Gold: Moving Beyond Traditional Safe-Haven Status

Bitcoin has long been heralded as digital gold, yet recent developments suggest it may be diverging from the traditional safe-haven asset narrative. While gold has historically served as a hedge against economic instability, Bitcoin’s recent market behavior indicates it may not fulfill the same role for investors seeking stability amid ongoing macroeconomic uncertainties. Bitcoin’s Market [...]
Crypto Breaking News2025/09/01 01:01
Hyperliquid Processes $30B Daily, Ethena Grows Fast, Yet BlockDAGs $388M Presale Proves To Be The Real Investor Magnet

Crypto headlines are overflowing with impressive growth stories. Ethena Labs has pulled in $500 million in revenue, while Hyperliquid has […] The post Hyperliquid Processes $30B Daily, Ethena Grows Fast, Yet BlockDAGs $388M Presale Proves To Be The Real Investor Magnet appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/01 01:00
Metaplanet plans to raise $3.8 billion by issuing 555 million preferred shares

Metaplanet has lost half its market value in under three months. The Japanese firm, which began 2025 as a breakout crypto stock after jumping over 400%, is now in freefall. Since mid-June, shares have dropped 54%, wiping out gains that were driven by aggressive Bitcoin buying and wild investor hype. President Simon Gerovich, the former […]
Cryptopolitan2025/09/01 01:00
BlockDAG’s $387M Rise, Sports Partnerships, and Referral Program Put It Ahead of XRP and ETH in Best Long-Term Crypto Investments

The crypto market often gets caught up in short-lived chart setups, where hype drives attention but little infrastructure follows. Right now, XRP sits inside a triangle pattern with traders debating its next breakout, while Ethereum is under seasonal pressure despite strong institutional inflows. Both generate excitement, but their traction is bound to technicals and cycles
Coinstats2025/09/01 01:00
Bonk Breaks Into Wall Street With First-Ever Nasdaq Listing Through Safety Shot

The post Bonk Breaks Into Wall Street With First-Ever Nasdaq Listing Through Safety Shot appeared on BitcoinEthereumNews.com. Altcoins In a groundbreaking move for the crypto industry, memecoin Bonk ($BONK) is heading to Nasdaq after securing a major deal with beverage company Safety Shot (Nasdaq: SHOT). The partnership marks the first time a U.S.-listed company will share revenue directly with a memecoin. According to the announcement on August 12, Safety Shot acquired a 10% revenue-sharing stake in Bonk’s launchpad platform, BONK.fun. The deal included $25 million worth of BONK tokens, which served as the main consideration for newly issued convertible preferred shares valued at $35 million. As part of the agreement, Safety Shot will change its ticker symbol to $BNKK, signaling a full rebrand aligned with Bonk’s growing influence in both traditional markets and crypto. Governance Shake-Up and Strategic Alignment The transaction goes beyond finances, introducing Bonk’s founding team into Safety Shot’s leadership. Mitchell Rudy, known in the community as “Nom,” along with other BONK core members, will join the company’s board of directors, securing 50% of board representation. This move gives the memecoin direct influence over corporate decision-making. Market response has been highly volatile, with Safety Shot’s stock swinging sharply following the news. Reports indicate a steep 50% drop followed by a rapid intraday rebound of nearly 37%. Trump-Linked Funding and Revenue Innovation The funding is being facilitated by Dominari, a holding company tied to the Trump family, further elevating the political and financial spotlight around the transaction. This alliance is unprecedented, making Safety Shot the first Nasdaq-listed company to integrate a memecoin into its revenue model. The 10% revenue stake in letsBONK.fun, Bonk’s Solana-based launchpad, ensures that token holders are directly tied to the company’s future performance. Analysts suggest this model could set a precedent for other meme-inspired projects seeking to cross over into regulated markets. A Historic First for Memecoins This deal signifies more than…
BitcoinEthereumNews2025/09/01 00:55
Metaplanet Bitcoin Strategy Under Pressure as Stock Falls 54%

Metaplanet’s Bitcoin strategy is under strain as the company’s stock price has dropped sharply. The Tokyo-listed firm’s shares have fallen 54% since mid-June, according to data cited by Bloomberg. The decline comes even as Bitcoin gained about 2% during the same period. The drop has weakened Metaplanet’s fundraising model, which relied on higher share prices […] The post Metaplanet Bitcoin Strategy Under Pressure as Stock Falls 54% appeared first on CoinChapter.
Coinstats2025/09/01 00:54
