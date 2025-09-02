2025-09-02 Tuesday

חדשות קריפטו

התעדכן בחדשות הקריפטו הלוהטות ביותר ובעדכוני שוק
Solv and Chainlink integrate Proof of Reserve into SolvBTC

Solv and Chainlink integrate Proof of Reserve into SolvBTC

The post Solv and Chainlink integrate Proof of Reserve into SolvBTC appeared on BitcoinEthereumNews.com. Solv Protocol and Chainlink have launched a new feed that combines the market price with the on-chain verification of BTC reserves for SolvBTC, with a redemption rate anchored to the collateral and price limits designed to reduce manipulations. According to data collected by Chainlink Data, the SolvBTC feeds show public timestamps and updates accessible from the mainnet since the announcement. Industry analysts note that the PoR+price model can directly impact over 2 billion dollars in tokenized BTC, reducing the likelihood of depeg during market stress. By monitoring the official pages (Solv and Chainlink Data), it is possible to verify the operational status of the feeds on Ethereum and BOB in real-time. Solv Protocol shows data on its Bitcoin reserves collateralizing SolvBTC. Source: Solv Transparency SolvBTC: what has been launched and where it is active The new SolvBTC‑BTC feed combines the traditional exchange rate with the verification of reserves Bitcoin recorded on-chain. Unlike common price oracles, the value is anchored to the underlying collateral, enhancing transparency and consistency at the time of redemption. An interesting aspect is the immediate availability of data for public consultation. Ethereum mainnet: the Proof of Reserve (PoR) feed of SolvBTC is accessible with verifiable data and time-stamps. BOB network: the SolvBTC/BTC feed is operational for on‑chain pricing. Cross‑chain expansion: further integrations are in preparation, aiming to standardize the PoR + price model across multiple networks. Why it impacts the price of SolvBTC The feed directly integrates reserve coverage into the price calculation. This way, the redemption rate reflects not only the market spot price but also the actual availability of the BTC held, reducing possible misalignments between theoretical value and the value actually redeemable. It should be noted that the effect is particularly significant during times of volatility. How the Protection Mechanism Works The logic of…
BOB
BOB$0.000005521-5.57%
RealLink
REAL$0.05692-1.64%
Bitcoin
BTC$109,156.38+0.10%
לַחֲלוֹק
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:38
לַחֲלוֹק
Ethereum Foundation Sunsets Holesky Testnet as Fusaka Upgrade Looms

Ethereum Foundation Sunsets Holesky Testnet as Fusaka Upgrade Looms

The Ethereum Foundation announced Holesky testnet will shut down following critical failures during Pectra testing that led to the launch of Hoodi testnet. The post Ethereum Foundation Sunsets Holesky Testnet as Fusaka Upgrade Looms appeared first on Coinspeaker.
לַחֲלוֹק
Coinspeaker2025/09/02 00:38
לַחֲלוֹק
Crypto Inflows Reach $2.48B as Ethereum Outpaces Bitcoin in August

Crypto Inflows Reach $2.48B as Ethereum Outpaces Bitcoin in August

TLDR Crypto inflows reached $2.48 billion last week, with Ethereum attracting the majority of the capital. Ethereum outpaced Bitcoin with $1.4 billion in inflows, while Bitcoin saw a net outflow of $301 million in August. The total crypto inflows for August amounted to $4.37 billion, pushing year-to-date inflows to $35.5 billion. Ethereum’s growth continues to [...] The post Crypto Inflows Reach $2.48B as Ethereum Outpaces Bitcoin in August appeared first on CoinCentral.
LayerNet
NET$0.00009791+1.67%
לַחֲלוֹק
Coincentral2025/09/02 00:36
לַחֲלוֹק
Strategy’s Bitcoin Holdings De-Risk Its Bond Market Play

Strategy’s Bitcoin Holdings De-Risk Its Bond Market Play

The post Strategy’s Bitcoin Holdings De-Risk Its Bond Market Play appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Insights: Strategy (earlier MicroStrategy) backs its bonds with a substantial Bitcoin collateral buffer. Equity holders continue to get leveraged Bitcoin exposure via MSTR. Is Strategy creating a new playbook for corporate finance? Market observers are optimistic about Strategy (formerly MicroStrategy), as it’s converting its Bitcoin treasury into a financing engine that’s providing bondholders with an unusually low-risk, high-yield investment option. At the same time, the company also offers equity investors leveraged exposure to Bitcoin via its NASDAQ-listed stock, MSTR. Bitcoin’s potential role in shaping the future of credit and equity markets could turn out to be a historic shift in corporate finance. How Strategy’s (formerly MicroStrategy) Bond Issuance Reinforces Its Bitcoin Play To put things in perspective, Strategy’s bonds are backed by an over-collateralized Bitcoin reserve. This helps the company provide superior safety and yield compared to traditional corporate debt. It’s worth noting that each bond or preferred share is backed by Bitcoin at a roughly 5:1 ratio. Thus, for every dollar of debt issued, about five dollars of Bitcoin value stands behind it. This 500% collateral coverage far exceeds the backing of typical corporate bonds, drastically lowering default risk. In fact, the firm could even cover the interest payouts on its 10% coupon bonds for hundreds of years using its Bitcoin reserves. This is precisely why ratings observers have compared these instruments to “near-investment-grade” quality in terms of credit strength. Earlier this year, Strategy raised $2.5 billion in a single preferred stock offering that pays a 9% dividend, using the proceeds to buy 21,000 more BTC. That issuance alone accounted for a significant share of all US public fundraising at the time. In total, roughly 15% of the entire US IPO market in 2025 (year-to-date) has consisted of Strategy selling these Bitcoin-backed debt products to further stockpile Bitcoin.…
NEAR
NEAR$2.363-2.63%
Bitcoin
BTC$109,156.38+0.10%
BarnBridge
BOND$0.1664-4.64%
לַחֲלוֹק
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:36
לַחֲלוֹק
Niall Horan’s Album Returns Thanks To A 28,000% Sales Gain

Niall Horan’s Album Returns Thanks To A 28,000% Sales Gain

The post Niall Horan’s Album Returns Thanks To A 28,000% Sales Gain appeared on BitcoinEthereumNews.com. Niall Horan’s Heartbreak Weather returns at No. 3 on the Top Album Sales and Vinyl Albums charts with 11,700 copies sold, up more than 28,000% week-over-week. LONDON, ENGLAND – JUNE 11: Niall Horan attends the Capital Summertime Ball 2023 at Wembley Stadium on June 11, 2023 in London, England. (Photo by Joe Maher/Getty Images) Getty Images It’s been a little more than two years since Niall Horan last released his latest album The Show, and it’s now been more than half a decade since his sophomore solo set Heartbreak Weather was unveiled. That poppy project produced a number of hits for the former One Direction singer and fans continue to love it to this day. Horan recently released an anniversary edition of the set to celebrate its fifth birthday, and his following purchased large quantities of the title, turning it into a bestseller once more in America. Niall Horan’s Massive Sales Spike Before Horan re-released Heartbreak Weather the project was selling under 100 copies a week in the United States. That’s not an unusual performance for a years-old collection, even from one of the most famous musicians in pop today. After the special edition dropped, Heartbreak Weather sold 11,700 copies in the country. That figure is up more than 28,000% from the period prior, according to numbers shared by Luminate. Niall Horan’s Second Top 10 Title All those purchases help Horan score his second career top 10 on the Vinyl Albums chart, where Heartbreak Weather opens at number 3. The Show debuted at No. 1 in the summer of 2023, while Flicker and Live from Spotify Studios missed the highest tier as they spent a single turn at Nos. 13 and 17, respectively. Heartbreak Weather Returns to the Sales List Heartbreak Weather returns in the same position to the Top…
Seed.Photo
PHOTO$1.4472-1.38%
Moonveil
MORE$0.098-2.96%
TOP Network
TOP$0.000096--%
לַחֲלוֹק
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:33
לַחֲלוֹק
What’s the Best Crypto to Buy Right Now? With BTC Losing Dominance, Could MUTM Match Early BTC and ETH Growth?

What’s the Best Crypto to Buy Right Now? With BTC Losing Dominance, Could MUTM Match Early BTC and ETH Growth?

The post What’s the Best Crypto to Buy Right Now? With BTC Losing Dominance, Could MUTM Match Early BTC and ETH Growth? appeared first on Coinpedia Fintech News For years, the crypto market has revolved around Bitcoin (BTC) dominance. Yet with every cycle, traders study crypto charts and recognize how leadership shifts from established giants toward new entrants that capture fresh narratives. As BTC gradually loses share and Ethereum (ETH) stabilizes, the question for forward-looking investors is simple: is crypto a good investment …
Bitcoin
BTC$109,156.38+0.10%
Forward
FORWARD$0.000191+85.25%
Ethereum
ETH$4,363.84-2.16%
לַחֲלוֹק
CoinPedia2025/09/02 00:33
לַחֲלוֹק
Crucial 500 Million XRP Released, What Does It Mean For Investors?

Crucial 500 Million XRP Released, What Does It Mean For Investors?

The post Crucial 500 Million XRP Released, What Does It Mean For Investors? appeared on BitcoinEthereumNews.com. XRP Unlock: Crucial 500 Million XRP Released, What Does It Mean For Investors? Skip to content Home Crypto News XRP Unlock: Crucial 500 Million XRP Released, What Does It Mean for Investors? Source: https://bitcoinworld.co.in/xrp-unlock-market-impact-2/
XRP
XRP$2.7711-1.23%
BRC20.COM
COM$0.017333-8.77%
לַחֲלוֹק
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:32
לַחֲלוֹק
Nobel Economist Sounds Alarm on Stablecoin Risks

Nobel Economist Sounds Alarm on Stablecoin Risks

Speaking in a recent interview, the 2014 Nobel Prize winner in economics said that many users treat stablecoins as risk-free […] The post Nobel Economist Sounds Alarm on Stablecoin Risks appeared first on Coindoo.
Shiba Inu Treat
TREAT$0.001591-6.63%
FreeRossDAO
FREE$0.00012459+0.20%
לַחֲלוֹק
Coindoo2025/09/02 00:32
לַחֲלוֹק
Cardano founder Charles Hoskinson versterkt strijd met Ethereum

Cardano founder Charles Hoskinson versterkt strijd met Ethereum

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Charles Hoskinson, de Cardano founder, haalt opnieuw stevig uit naar Ethereum. Hij wil dat Cardano de koppositie verovert op het gebied van schaalbaarheid, gebruik en innovatie. Met innovaties als Hydra en Midnight probeert Cardano deze ambitie kracht bij te zetten. De strijd tussen beide netwerken is daarmee intenser dan ooit. Cardano founder richt zich op Ethereum als directe concurrent Strategie van Hoskinson: meer dan alleen ambitie In een recente AMA-sessie liet Charles Hoskinson er geen twijfel over bestaan: hij wil dat Cardano Ethereum overtreft. “I want Cardano to win,” zei hij zonder omwegen. Hij sprak met een opvallend directe toon, waarmee hij zijn persoonlijke betrokkenheid niet onder stoelen of banken stak. Logisch, want Hoskinson kent Ethereum van binnenuit. Zijn kritiek op Ethereum is fel. Hij noemt de schaalbaarheidsproblemen hardnekkig en hekelt de trage besluitvorming binnen de Ethereum-gemeenschap. De overstap naar Proof-of-Stake, de zogenoemde Merge, was volgens hem weliswaar nodig, maar onvoldoende doordacht. Hij contrasteert dat met de aanpak van Cardano: een platform gebouwd op academisch onderzoek, formele verificatie en wiskundige onderbouwing. Voor hem is dat geen overbodige luxe, maar essentieel om echt toekomstbestendig te zijn. Charles Hoskinson on Ethereum vs Cardano: “Do you think for one damn minute I want Ethereum above Cardano? No. I want Cardano to win!” The $ETH vs $ADA rivalry is heating up fast. Which side are you on? pic.twitter.com/5kUHtjXBLO — Bitcoin Pie (@bitcoin_pie) September 1, 2025 Oproep aan ontwikkelaars en bredere implicaties Hoskinson riep ontwikkelaars actief op om de overstap van Ethereum naar Cardano te maken. Zijn kritiek op Ethereum’s ontwikkelomgeving is concreet. Solidity is volgens hem inefficiënt, duur en foutgevoelig. Cardano biedt volgens hem een alternatief dat veiliger is, via Plutus en het UTXO-model dat het netwerk hanteert. Die boodschap is meer dan een uitnodiging; het is een duidelijke strategie om talent en projecten aan te trekken. Hij verwees daarbij naar Sergey Nazarov van Chainlink, die naar verluidt een stevige prijs vroeg voor integratie met Cardano, maar wél het potentieel erkende. Voor Hoskinson is dat illustratief. Hij mikt op partnerschappen, maar de concurrentie met gevestigde spelers blijft onverminderd groot. Zijn positionering is helder. Cardano is geen bijproject, maar een serieuze uitdager met lange adem. Verschillen in schaalbaarheid, gebruik en community impact Cijfers die de kloof zichtbaar maken Dat Cardano groeit, staat buiten kijf, maar de cijfers tonen een grote kloof met Ethereum. De marktkapitalisatie van Ethereum bedraagt zo’n $532 miljard. Cardano zit daar ver onder, met ongeveer $30 miljard. Ook op andere fronten is het verschil scherp: Ethereum heeft $91,64 miljard aan Total Value Locked (TVL), tegenover slechts $374 miljoen bij Cardano. Perceptie en verdeeldheid binnen de community Deze cijfers weerspiegelen niet alleen een technisch verschil, maar ook een culturele en ideologische tweedeling binnen de crypto-gemeenschap. Ethereum heeft het imago van de gevestigde orde, een platform dat zich al jarenlang heeft bewezen in DeFi en smart contracts. Cardano stelt zich op als de bedachtzame uitdager: liever traag maar stevig dan snel en wankel. Hoskinsons uitgesproken houding maakt hem tot een polariserende figuur. Sommigen bewonderen zijn vastberadenheid en de wetenschappelijke grondslag van Cardano. Anderen zien in hem een overambitieuze visionair die te veel belooft en te weinig levert. Die tegenstelling is typerend voor de bredere discussie in crypto: bouw je snel en pragmatisch, of langzaam en theoretisch verantwoord? ⚔️ Cardano vs Ethereum ⚔️ Hoskinson takes aim at ETH in his AMA. $ADA dips < $0.80, below 50D EMA ($0.8126), eyeing 200D EMA ($0.7426). ETH vs ADA: MCap $532B vs $28B TVL $91.6B vs $362M Txns 1.46M vs 27k TPS 17.8 vs 0.27 Will ADA bounce back? #Cardano #ADA #ETH pic.twitter.com/ZMCr1Gqn8L — BlocksInsight (@BlocksInsight) September 1, 2025 Technologische upgrade ‘Glacier’ moet DeFi op Cardano stimuleren Een belangrijke zet in Cardano’s strategie is de Glacier-upgrade. Daarmee krijgt het netwerk er een aantal cruciale vernieuwingen bij. Denk aan Hydra, een schaaloplossing die Cardano beter laat schalen, én aan Midnight: een privacygerichte token met nieuwe toepassingen voor gevoelige data. Ook de smart contract-functionaliteit krijgt een flinke update. De innovaties komen voort uit een duidelijke strategie om DeFi-projecten naar Cardano te trekken. Ze zijn bedoeld om Cardano aantrekkelijker te maken voor DeFi-projecten die nu nog vaak op Ethereum draaien. En dat is nodig ook, want zoals eerder benoemd zijn de huidige gebruikscijfers van Cardano beperkt. Hoskinson hoopt dat deze upgrade de omslag betekent naar bredere adoptie. De resultaten van de upgrade zullen afhangen van daadwerkelijke adoptie door ontwikkelaars. Reactie uit de markt: koersbewegingen en investeringsgedrag De markt reageerde zichtbaar op Hoskinsons uitspraken en plannen. Hoewel ADA nog daalt, denken analisten dat de nieuwe technologie en plannen voor een ommekeer kunnen zorgen. Mits de upgrades goed verlopen en ontwikkelaars daadwerkelijk instappen. Voor grote beleggers blijft Ethereum voorlopig de veilige keuze. Het netwerk wordt als stabiel en betrouwbaar beschouwd, mede door de lange staat van dienst. Toch kan Cardano, zeker onder retailinvesteerders en nieuwe DeFi-ontwikkelaars, meer grip krijgen. De concurrentiestrijd zal dan ook grotendeels beslist worden op basis van daadwerkelijke adoptie en technische uitvoering. Wat betekent dit voor beleggers in ADA en ETH? De clash tussen de Cardano founder en Ethereum draait om meer dan prestige. Deze strijd draait om tegengestelde ideeën over hoe DeFi zich moet ontwikkelen. Het plan van Cardano is duidelijk: schaalbaarheid combineren met veiligheid en naleving van regelgeving. Ethereum is voorlopig dominant, maar kampt met structurele uitdagingen. Voor investeerders is het zaak om scherp te blijven. Wie gelooft in Cardano’s langetermijnvisie en vertrouwen heeft in de technologische routekaart, ziet in ADA mogelijk een kans. ETH behoudt op dit moment in ieder geval nog een bredere adoptie en marktdominantie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Cardano founder Charles Hoskinson versterkt strijd met Ethereum is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Helium Mobile
MOBILE$0.0003377-2.14%
DeFi
DEFI$0.001592+2.11%
TokenFi
TOKEN$0.01218-3.71%
לַחֲלוֹק
Coinstats2025/09/02 00:31
לַחֲלוֹק
Growth figures provide a look in the rear-view mirror – Commerzbank

Growth figures provide a look in the rear-view mirror – Commerzbank

The post Growth figures provide a look in the rear-view mirror – Commerzbank appeared on BitcoinEthereumNews.com. In Canada, the effects of Donald Trump’s trade war were clearly evident in the second quarter, with the economy contracting by 1.6% quarter-on-quarter (annualised). This was well below the expectations of analysts surveyed by Bloomberg, despite the Bank of Canada having recently predicted a similar slump. However, as is often the case, a closer look is needed: private consumption grew considerably. Companies fared worse, with investments being significantly scaled back. In addition, exports practically collapsed (annualised minus 27%), Commerzbank’s FX analyst Michael Pfister notes. CAD more attractive against the USD “Nevertheless, the figures have once again made it clear that the Canadian real economy is probably suffering the most from the US trade war worldwide. Sentiment indicators are only slowly recovering from their historic slump in spring. For example, PMIs are still below the neutral level of 50, although the services PMI has recently recovered significantly. We have repeatedly emphasised that the labour market has been weakening for several months now.” “So why did the CAD react with only slight weakness despite these figures? Growth figures usually provide a backward-looking view, and given the weak sentiment indicators in the second quarter and the central bank’s forecast, it is unlikely that the figures have changed the overall picture much. The central bank is close to the end of its interest rate reduction cycle. Although a further interest rate cut is now more likely, it is unlikely that there will be any significant cuts into expansionary territory.” “The upcoming data is likely to be much more significant for the CAD. For example, if the PMIs or the labour market report for August, due this week, indicate that weakness has continued into the third quarter, this would be a bad sign for the CAD. However, continued solid private consumption and slowly recovering sentiment…
RealLink
REAL$0.05692-1.64%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.423-2.75%
Moonveil
MORE$0.098-2.96%
לַחֲלוֹק
BitcoinEthereumNews2025/09/02 00:30
לַחֲלוֹק

חדשות פופולריות

יוֹתֵר

South Korea’s FSC chief nominee sparks backlash with claim that crypto has no intrinsic value

73% of Youngsters Favour Bitcoin for Long-Term Investment Over Gold: Study

Top 3 Meme Coin Presale 2025 – Pepenode, TOKEN6900 và Maxi Doge

Iran Limits Crypto Trading Hours After Pro Israel Hackers Hit Top Domestic Exchange

Trump sidesteps question on crypto divesting to pass key bills