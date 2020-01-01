Meme+ כתב ויתור על אזור המסחר

כתב הוויתור על אזור המסחר של MEXC Meme+ (להלן: "כתב הוויתור") מונפק יחד עם ומהווה חלק בלתי נפרד מ- MEXC הצהרת גילוי הסיכונים של . בהשתתפותך באזור המסחר של Meme+ ובמוצרים ואירועים קשורים, אתה מאשר שהתייעצת עם יועצים משפטיים עצמאיים, קראת והבנת, ואתה מודע לחלוטין להוראות המפורטות במסמך זה.

מוצר אזור המסחר של MEXC Meme+ (להלן: "המוצר") הוא כלי ייחודי המיועד למשקיעים מתוחכמים עם ניסיון רחב בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים. למוצר יש סיכונים גבוהים יותר באופן משמעותי בהשוואה לסוגים אחרים של מוצרים פיננסיים המוצעים על ידי MEXC. לדוגמה, האסימונים הרשומים במוצר הם תנודתיים יותר ממטבעות קריפטוגרפיים מסורתיים, עשויים להימחק מהר יותר ו/או בתדירות גבוהה יותר ממטבעות קריפטוגרפיים מסורתיים, ועשויים להישמר בצורה גרועה בהשוואה למטבעות קריפטוגרפיים מסורתיים. אנא אל תשתמש בשירות זה ו/או תשתתף במוצרים או שירותים קשורים אם אינך מסוגל לשאת את הסיכון המלא להפסד השקעה.

על ידי הצעת המוצר, MEXC פועלת כפלטפורמה לצורך הצגת מידע בלבד. כל החומרים והמידע המוצגים מקורם וניתנים לייחס לאתרים של צדדים שלישיים. MEXC לא מאשרת ולא מבטיחה בשום אופן את דיוק ו/או תוקף המידע האמור, לא בהסקה ולא בהבעה. על ידי השימוש במוצר, אתה מתחייב שביצעת בדיקת נאותות ומחקר משלך לגבי החלטת ההשקעה שלך, והתייעצת עם יועצי הפיננסים, המשפטיים או המס שלך במידת הצורך. MEXC ושותפיה לא יישאו באחריות לכל הפסדים או נזקים שייגרמו במהלך פעילות ההשקעה שלך.