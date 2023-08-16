כללי בקרת הסיכונים במסחר בחוזים עתידיים.

פרק ראשון | הוראות כלליות

סעיף 1 על מנת לחזק את ניהול הסיכונים במסחר בנגזרות נכסים דיגיטליים חוזה עתידיים, להגן על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של הצדדים למסחר, ולהבטיח את התנהלותו התקינה של המסחר חוזה עתידיים, פלטפורמה זו מנסחת את כללי בקרת הסיכונים הללו (להלן: "הכללים").

סעיף 2 ניהול הסיכונים במסחר בחוזים עתידיים יאמץ את המערכת למגבלת סיכון, מערכת לחיסול כפוי, מערכת להפחתת מינוף כפויה, ומערכת מחיר הוגן.

סעיף 3: פלטפורמה זו (להלן "הפלטפורמה" או "אנחנו") ומשתמשי הפלטפורמה (להלן "אתם") חייבים לציית לאמצעים אלו. חוקים אלה והתיקונים שמבצעת הפלטפורמה לחוקים אלה מעת לעת מהווים חלק מהסכם משתמש הפלטפורמה. על ידי שימוש או רכישה של שירותי ומוצרי מסחר חוזה עתידיים בפלטפורמה, אתה מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לכל התנאים וההגבלות הקבועים בכללים אלו, וכן לכל התיקונים והעדכונים שאנו מבצעים בהם מעת לעת.

פרק II: תנאי הסכם בקרת סיכונים

סעיף 4 בעת מסחר בנכסים דיגיטליים ובמוצרים נלווים בפלטפורמה, קיימים סיכונים משמעותיים. בנוסף לתנודות המחירים של הנכסים הדיגיטליים, קיימים גם סיכוני צד שכנגד במסחר בנגזרים. במקרים מסוימים, הפלטפורמה עשויה להחליט מחיר סגירה חלק פוזיציה שלך או את כולן.

סעיף 5 מסחר בנכסים דיגיטליים כרוך בסיכונים משמעותיים. הסיכון במסחר או בהחזקה של נכסים דיגיטליים וירטואליים עשוי לגרום לכם להפסדים משמעותיים בפועל. לפיכך, עליך לשקול בזהירות האם מסחר בנכסים דיגיטליים או בנגזרות קשורות ולהשתמש במינוף בהתאם למצבך הפיננסי.

סעיף 6 הפלטפורמה אינה מבטיחה מסחר מסודר ויציב בחוזים עתידיים של נכסים דיגיטליים. עליכם לנהוג בזהירות בעת מסחר בנכסים דיגיטליים (ובכל נכס אחר).

סעיף 7 המחיר עשוי להשתנות בכל רגע לתשלום גורמים שונים. כאשר המחיר משתנה, ייתכן שתרוויחו או תפסידו סכומים משמעותיים. כל נכס דיגיטלי או פוזיציה מסחר עשויים להשתנות בערכם, ואף לאבד את כל ערכם.

סעיף 8 כל הפסד שנגרם עקב טעות של המשתמש יישא באחריות המשתמש. השגיאה כוללת, אך אינה מוגבלת ל: כשל בתפעול בהתאם לכללי המסחר, כשל בביצוע פעולת מסחר רלוונטית בזמן, שכחת הסיסמה או חשיפתה, פריצת הסיסמה על ידי גורמים אחרים, ופריצה למחשב על ידי משתמשים אחרים.

סעיף 9: אם המשתמש מנצל פרצות בלתי מזוהות ברשת או משתמש בכלים בתדירות מחיר גבוה לא מורשים וכלים פרוצדורליים להפקת רווחים בלתי חוקיים, אנו חוזה קשר עם המשתמש למטרות השבה. עליכם לשתף פעולה באופן מעשי, אחרת ננקוט צעדים הכוללים, אך לא מוגבלים ל: הגבלת מסחר בחשבון, הקפאת כספים בחשבון, ונקיטת פעולה משפטית. המשתמש יהיה גם אחראי לתשלום העלויות הנובעות מאי שיתוף פעולה יעיל מצידו.

סעיף 10 שירותי מסחר חוזה עתידיים על נגזרות נכסים דיגיטליים המסופקים על ידי הפלטפורמה עשויים לכלול גורמי סיכון מוגברים. אתם מבינים ויודעים ש:

(1) ייתכן שתאבד את כל מרווח התחלתי שלך וכן כל נכס דיגיטלי נוסף שאתה מחזיק בפלטפורמה על מנת לשמור על הפוזיציה שלך.

(2) אם שינויים בשוק אינן לטובת הפוזיציה או רמת המרווח שלך, ייתכן שתקבל הודעה זמנית להעברה נכסים דיגיטליים נוספים על מנת לשמור על הפוזיציה שלך.

(3) אם לא תפקיד נכסים דיגיטליים נוספים בחשבונך כנדרש, אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, מחיר סגירה את הפוזיציה בזמן ההפסד.

(4) הרווח או ההפסד שלך יהיו תלויים בתנודתיות המחירים של הנכסים הדיגיטליים המתאימים, דבר שהוא מעבר לחוזה שלנו.

במקרים מסוימים, כגון הפרעות בנתוני נכסים דיגיטליים או שיבושים ברשת, אנו עשויים לסגור מראש את החוזים העתידיים הרלוונטיים בתום לב, בהתאם לאופי הנכסים הדיגיטליים. אתם נחשבים כמודעים לסיכון הפוטנציאלי הזה.

גם אם הפלטפורמה חשפה את הסיכונים האפשריים, עשויים עדיין להיות סיכונים שלא ניתן לחשוף, ואתם עשויים לאבד חלק או את כל הנכסים שלכם. עליכם להעריך בקפידה האם מצבכם הכלכלי ויכולת הסיכון שלכם מתאימים למסחר בפלטפורמה שלנו.

פרק III: אמצעי בקרת סיכונים

סעיף 11 על מנת להסדיר את התנהגות המסחר בחוזים עתידיים על נגזרות נכסים דיגיטליים, לשמור על סדר השוק, לקדם את התפתחותו הבריאה של השוק ולחזק את הפיקוח על חשבונות בשליטת גורם יחיד בפועל, הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים כגון סגירה כפויה של פוזיציות, איסור מסחר או סגירת חשבון עבור חשבונות מסחר חריגים וחשבונות בשליטה משותפת.

סעיף 12 הפלטפורמה למסחר בחוזים עתידיים נצחיים על נגזרות נכסים דיגיטליים תפקח על התנהגות המסחר. במקרים של מסחר חריג וחשבונות הנמצאים בשליטה משותפת, אנו עשויים ליזום הליכים לטיפול בהתנהגות מסחר בלתי תקינה וליישם אמצעי ניהול כפויים על המשתמשים.

סעיף 13 משתמשים המשתתפים במסחר בנגזרות נדרשים לציית לכללי המסחר ולחוקים והתקנות הרלוונטיים של הפלטפורמה, לקבל את ניהול המשמעת העצמית של הפלטפורמה ולהסדיר את התנהגות המסחר באופן מודע.

סעיף 14 זיהוי עסקאות חריגות ויחסי שליטה בפועל

1. במקרים הבאים, הפלטפורמה תכיר בכך כעסקת מסחר חריגה וכהתנהגות של חשבון בשליטת גורם יחיד בפועל:

(1) כאשר אתם משמשים כשותפי המסחר של עצמכם, ועוסקים באופן חוזר ברכישה עצמית ובמסחר עצמי;

(2) לקוח אחד או יותר עם חשבונות בעלי קשר שליטה בפועל מבצע עסקאות ביניהם מספר רב של פעמים.

(3) חשבון אחד או יותר בעלי קשר שליטה בפועל המבצעים מניפולציה על מחירי השוק באמצעות אמצעי מסחר כגון הוראות מתואמות.

(4) התנהגויות חריגות כגון מקור כספים זהה, כתובת IP זהה, והתנהגות מסחר סינכרונית של חשבון אחד או יותר.

(5) הצהרה וביטול הצהרה תדירים בתוך יום עשויים להשפיע על מחיר המסחר בחוזים עתידיים או להטעות משתתפים אחרים בשוק החוזים העתידיים לבצע מסחר בחוזים עתידיים (הצהרה וביטול הצהרה תדיר של הזמנות);

(6) הצהרות בסכומים גדולים וביטולן מספר פעמים ביום, אשר עשויים להשפיע על מחיר המסחר בחוזים עתידיים או להטעות משתתפים אחרים בשוק החוזים העתידיים לביצוע עסקאות (הצהרות וביטולי פקודות בסכומים גדולים).

(7) הפוזיציה המשולבת של חשבון אחד או יותר בעלי קשר שליטה בפועל חורגת ממגבלת הפוזיציה שנקבעה על ידי הפלטפורמה.

(8) נפח הפתיחה של המסחר ביום מסוים עבור נכס רשום או חוזה עתידי מסוים עולה על מגבלת נפח הפתיחה היומית שנקבעה על ידי הפלטפורמה.

(9) הוצאת הוראות מסחר באמצעות מסחר אלגוריתמי ללא אישור הפלטפורמה, דבר העלול להשפיע על אבטחת מערכת הפלטפורמה או על סדר המסחר התקין.

(10) גניבת חשבונות וסיסמאות של אחרים באמצעים בלתי חוקיים, או שימוש בחשבונות קשורים לביצוע עסקאות בלתי חוקיות ולהעברת כספים.

(11) נסיבות אחרות שמזוהות על ידי הפלטפורמה.

2. הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המותרים על פי החוק ועקרון הסחר ההוגן במקרה של הפרת כללים אלה, כולל אך לא מוגבל להגבלת, השעיית או סיום חשבונך, או שלילת הגישה שלך לאתר זה ללא הודעה מוקדמת.

3. אם הפלטפורמה חושדת כי פעילות מסחר כלשהי מפרה את הכללים המפורטים או המוצגים בחוקים אלה, לפלטפורמה יש את הזכות להגביל את פעילות המסחר של כל חשבון אם יש צורך בכך. הגבלות אלו עשויות להוביל לנקיטת אמצעי בקרת סיכונים כגון ביטול עסקאות, הגבלות מסחר והקפאת חשבון. הפלטפורמה לא תהיה אחראית לכל הפסד הנגרם עקב הגבלה, משיכה או סגירה מוקדמת של העסקה בשל חשד להפרת כללים אלו. אתם מודעים ומסכימים שאם ייגרמו הפסדים כתוצאה מפעולותינו, תוודאו שהפלטפורמה לא תיפגע ממכם או מכל צד שלישי בתביעות משפטיות ותפצו על ההפסדים הרלוונטיים. אינך רשאי לסחור או להפקיד במהלך חקירת התנהגות החשבון. לפלטפורמה יש את הזכות לסגור את החשבון ללא הסבר נוסף בסיום תקופת החקירה.

4. לפלטפורמה יש את הזכות לסגור או להקפיא את חשבונך בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת, ולהעביר כל נכס נותר לכתובת הרישום שלך.

בנוסף, אם הפלטפורמה סבורה כי כל חשבון הפר את הסכם המשתמש ואת כללי הפלטפורמה בכל נסיבות (כולל אך לא מוגבל לפעילויות שיווקיות), יש לה את הזכות לסגור את חשבונך מיידית, וכל הנכסים הנותרים הרלוונטיים יהיו שייכים לפלטפורמה.