הנכסים המפורטים לעיל יכולים לשמש כבטוחה במסגרת מצב רב נכסים.חלק ממטבעות הקריפטו משתמשים ברמות בטוחה מדורגות. לדוגמה, החזקה של 1 ביטקוין בשיעור בטוחה של 90% תורמת 0.9 ביטקוין כמרווח זמין. החלק שעובר את 1 ביטקוין מחושב לפי שיעור של 80%, כך שהחזקה של 2 ביטקוין תורמת 0.9 + 0.8 = 1.7 ביטקוין כמרווח זמין.
הנכסים המפורטים לעיל כשירים לשמש כמטבע התחייבות.1. כאשר ההתחייבות של מטבע קריפטו חוצה את סף ההחזר האוטומטי, יתבצע החזר אוטומטי.2. בעת החזר אוטומטי, סכום ההחזר = ההתחייבות הנוכחית − סף ההחזר האוטומטי × ‎(1 – יחס ההחזר האוטומטי). תיגבה עמלה בהתאם לשיעור ההנחה של מטבע הקריפטו בו מתבצע התשלום. לדוגמה, אם קיימת התחייבות של 1,000 USDT ושיעור ההנחה הוא 90%, יידרש סכום בשווי של (1,000 / 90%) בביטקוין.3. הריבית מחושבת לפי שעה על בסיס ההתחייבות בעת ביצוע ההתחשבנות. לא תחויב ריבית אם ההתחייבות נמצאת בתוך גבול הפטור מריבית.