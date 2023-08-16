מסחר מועתק ב-MEXC הוא תכונה פשוטה אך יעילה לכל הסוחרים והעוקבים שלהם. העוקבים יכולים לעקוב בקלות אחרי סוחר מנוסה שבחרו, וכאשר הסוחר יתחיל מסחר מוביל, המערכת תבצע אוטומטית הזמנה עבור העוקב בהתבסס על אסטרטגיית הסוחר. הסוחר גם יקבל חלק מהרווחים של העוקב!
התחבר עם קבוצת עוקבים גדולה וקבל חלק מהרווחים של העוקבים שלך.
המתן לאישור הבקשה שלך, אשר בדרך כלל לוקח 1-2 ימים.
המערכת תבצע אוטומטית הזמנות עבור העוקבים שלך.
התחבר עם קבוצת עוקבים גדולה וקבל חלק מהרווחים של העוקבים שלך.
המתן לאישור הבקשה שלך, אשר בדרך כלל לוקח 1-2 ימים.
המערכת תבצע אוטומטית הזמנות עבור העוקבים שלך.
עקוב אחרי סוחר מנוסה ולא תפספס יותר את מגמות השוק.
העבר כספים לחשבון Spot שלך
מלא את פרטי העתקת המסחר
עקוב אחרי סוחר מנוסה ולא תפספס יותר את מגמות השוק.
העבר כספים לחשבון Spot שלך
מלא את פרטי העתקת המסחר
סוחרים מנוסים יכולים להפעיל את כישוריהם במסחר כדי לעזור לעוקבים לבצע עסקאות רווחיות, ממנה הם יכולים לקבל חלק מהרווח. העוקבים יכולים לעקוב בקלות אחרי אסטרטגיות מסחר נבונות בלחיצה אחת בלבד.
המערכת תבצע את ההזמנות עבור העוקבים בהתבסס על אסטרטגיית הסוחר.
המשתמשים רק צריכים להעביר כספים לחשבון העתקת מסחר שלהם ולמלא את פרטיהם כדי להתחיל להעתיק עסקאות.
לכל הסוחרים יש ניסיון רב במסחר ותיק מרשים. הם אושרו לאחר בדיקה מדוקדקת על ידי MEXC.