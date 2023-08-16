Loading...

המסחר קל יותר מתמיד

50,000+

סך כל משתמשי הסחר בעותקים

1,000,000,000+ USDT

סכום סחר כולל העתק

מהו Copy Trade?

מסחר מועתק ב-MEXC הוא תכונה פשוטה אך יעילה לכל הסוחרים והעוקבים שלהם. העוקבים יכולים לעקוב בקלות אחרי סוחר מנוסה שבחרו, וכאשר הסוחר יתחיל מסחר מוביל, המערכת תבצע אוטומטית הזמנה עבור העוקב בהתבסס על אסטרטגיית הסוחר. הסוחר גם יקבל חלק מהרווחים של העוקב!

כיצד להתחיל ב-Copy Trade?

אם יש לך ניסיון רב במסחר ויכולת שיפוט חזקה בשוק, תוכל להגיש בקשה להפוך לסוחר ולקבל חלק מהרווחים.

הפוך לסוחר

התחבר עם קבוצת עוקבים גדולה וקבל חלק מהרווחים של העוקבים שלך.

הגש בקשה

המתן לאישור הבקשה שלך, אשר בדרך כלל לוקח 1-2 ימים.

התחל מסחר מוביל.

המערכת תבצע אוטומטית הזמנות עבור העוקבים שלך.

אם אתה משתמש רגיל שאינו רוצה לפספס את מגמות השוק האחרונות, תוכל פשוט לעקוב אחרי סוחר מנוסה ולהעתיק את העסקאות שלו.

הפוך לעוקב

עקוב אחרי סוחר מנוסה ולא תפספס יותר את מגמות השוק.

העבר כספים.

העבר כספים לחשבון Spot שלך

עקוב אחר סוחר

מלא את פרטי העתקת המסחר

היתרונות של העתקת מסחר

  • Win-Win

    סוחרים מנוסים יכולים להפעיל את כישוריהם במסחר כדי לעזור לעוקבים לבצע עסקאות רווחיות, ממנה הם יכולים לקבל חלק מהרווח. העוקבים יכולים לעקוב בקלות אחרי אסטרטגיות מסחר נבונות בלחיצה אחת בלבד.

  • מערכת אוטומטית

    המערכת תבצע את ההזמנות עבור העוקבים בהתבסס על אסטרטגיית הסוחר.

  • חסם כניסה נמוך

    המשתמשים רק צריכים להעביר כספים לחשבון העתקת מסחר שלהם ולמלא את פרטיהם כדי להתחיל להעתיק עסקאות.

  • מקצועי ואמין

    לכל הסוחרים יש ניסיון רב במסחר ותיק מרשים. הם אושרו לאחר בדיקה מדוקדקת על ידי MEXC.

אל תפספס שום מגמת שוק גדולה. התחל מסחר מועתק עכשיו!

שאלות נפוצות (שאלות נפוצות)