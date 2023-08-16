מהו Copy Trade?

מסחר מועתק ב-MEXC הוא תכונה פשוטה אך יעילה לכל הסוחרים והעוקבים שלהם. העוקבים יכולים לעקוב בקלות אחרי סוחר מנוסה שבחרו, וכאשר הסוחר יתחיל מסחר מוביל, המערכת תבצע אוטומטית הזמנה עבור העוקב בהתבסס על אסטרטגיית הסוחר. הסוחר גם יקבל חלק מהרווחים של העוקב!