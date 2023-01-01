חוקי האירוע

1. אירוע זה בלעדי למשתמשים שהוזמנו במיוחד שקיבלו מיילים רשמיים לאירועים או התראות אחרות מ-MEXC.

2. הפקדות נטו בחשבון עתיד חייבות לעמוד בתנאי האירוע למשך יומיים לפחות. סכום הפקדה תקף בחשבון חוזים עתידיים = תזרים נכנס בתקופת האירוע - תזרים יוצא במהלך תקופת האירוע.

3. השלמת נפח המסחר בחוזים עתידיים שצוין ביום אחד נחשבת כצ'ק אין מוצלח. לאחר השלמת הצ'ק-אין לאותו יום, תוכלו לעדכן את הצ'ק-אין שלכם למחרת ולהמשיך לבצע צ'ק-אין. העדכונים מתרעננים בהתאם לאזור הזמן UTC+8. צ'ק-אין רצוף לאורך מספר ימים יצבור ימי צ'ק-אין רצופים. התגמולים יחולקו על סמך המספר הגבוה ביותר של ימי צ'ק-אין עוקבים שנצברו במהלך תקופת האירוע ולא ניתן לערום אותם.

4. תגמולי תמריצים למסחר יחושבו על סמך נפח המסחר שלך בחוזים עתידיים עם עמלות מסחר > 0 במהלך תקופת האירוע. קריפטו המסחר אינו מוגבל והתגמולים יחולקו לפי הרמה הגבוהה ביותר שאתם זכאים לקבל.

5. תגמולים לאירוע יחולקו בצורה של בונוס לחשבון החוזים העתידיים תוך 3 ימי עסקים לאחר סיום האירוע. לבונוס יש תקופת תוקף של 7 ימים.

6. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתפים מהאירוע שעוסקים בפעילויות לא ישרות או פוגעניות במהלך תקופת האירוע. פעילויות אלו כוללות רישום המוני של חשבונות לצורך השגת בונוסים נוספים ופעילויות אחרות הקשורות למטרות לא חוקיות, תרמיות או מזיקות, כגון ספאם בנפח מסחר זדוני או רמאות.

7. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האירוע או את חוקיו בכל עת. אם יבוצעו התאמות, לא תינתן הודעה נוספת.

8. MEXC שומרת לעצמה את זכות הפרשנות הסופית לאירוע זה. אם יש לך שאלות, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות.