countdown-iconהאירוע מסתיים ב-
משתתפים 0

  • האירוע מתחיל

    1970-01-01 08:00

  • האירוע מסתיים

    1970-01-01 08:00

  • חלוקת תגמולים

    10 ימי עבודה לאחר סיום האירוע

  • רק משתמשים שלא השלימו את המסחר הראשון שלהם בחוזים עתידיים זכאים להירשם לאירוע זה.

פתחו את קסמי חג המולד עם כל קופסה!

כל 0 נקודות נותנות לך הזדמנות לפתוח קופסת חג המולד עם תגמולים מדהימים!

lottery-result-coin
הנקודות שלי--
          אתגר התקדמות למתחילים
          לוח המובילים של חג המולד
          נקודות בשפע, כל יום, כל שבוע!
          השלימו משימות ייעודיות במהלך תקופת האירוע כדי לצבור נקודות!
          0נקודות
          הרשמה לאירוע
          0נקודות
          הפקידו ≥ 0 USDT בתוך שבעה ימים מיום הרישום
          0נקודות
          השלימו את המסחר הראשון שלכם בחוזים עתידיים
          משימות שבועיות

          ימי מסחר בחוזים עתידיים השבוע

          - -

          נפח מסחר בחוזים עתידיים השבוע

          - -

          הערכה נקודות השבוע

          - -

          עודכן לאחרונה: -- בכל שבוע, רק התגמול הגבוה ביותר מהמשימות השבועיות שהשלמת יחולק אוטומטית.

          תנאים והגבלות

          1. משתמשים חייבים להירשם לאירוע כדי להיות זכאים לתגמולים.

          2. רק הפקדות על שרשרת, פיאט ו-P2P נכללות בחישוב.

          3. רק נפחי מסחר עתידיים עם עמלות >0 ייספרו (לא כולל חוזים עתידיים של stablecoin כמו USDC/USDT). כל סטטיסטיקות המסחר יתבססו על אזור הזמן UTC+8.

          4. חשבונות משנה, יוצרי שוק וחשבונות מוסדיים אינם זכאים להשתתף.

          5. התגמולים ייבדקו ויחולקו תוך 10 ימי עבודה לאחר סיום האירוע. לקבלת תגמולים פיזיים, צוות שירות הלקוחות שלנו יפנה ישירות לזוכים כדי לארגן משלוח.

          6. אנא עיינו בהוראות בונוס חוזים עתידיים לפני השימוש בבונוסים שלכם.

          7. על המשתתפים להקפיד על תנאי השירות. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתמשים החשודים במסחר בשטיפה, רישום חשבונות בכמות גדולה, מסחר עצמי או מניפולציה בשוק במהלך האירוע.

          8. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי אירוע זה ללא הודעה מוקדמת.

          9. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית עבור אירוע זה. אם יש לך שאלות, אנא צור קשר עם צוות שירות הלקוחות.

          footer