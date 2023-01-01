תנאים והגבלות

1. משתמשים חייבים להירשם לאירוע כדי להיות זכאים לתגמולים.

2. רק הפקדות על שרשרת, פיאט ו-P2P נכללות בחישוב.

3. רק נפחי מסחר עתידיים עם עמלות >0 ייספרו (לא כולל חוזים עתידיים של stablecoin כמו USDC/USDT). כל סטטיסטיקות המסחר יתבססו על אזור הזמן UTC+8.

4. חשבונות משנה, יוצרי שוק וחשבונות מוסדיים אינם זכאים להשתתף.

5. התגמולים ייבדקו ויחולקו תוך 10 ימי עבודה לאחר סיום האירוע. לקבלת תגמולים פיזיים, צוות שירות הלקוחות שלנו יפנה ישירות לזוכים כדי לארגן משלוח.

6. אנא עיינו בהוראות בונוס חוזים עתידיים לפני השימוש בבונוסים שלכם.

7. על המשתתפים להקפיד על תנאי השירות. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתמשים החשודים במסחר בשטיפה, רישום חשבונות בכמות גדולה, מסחר עצמי או מניפולציה בשוק במהלך האירוע.

8. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי אירוע זה ללא הודעה מוקדמת.

9. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית עבור אירוע זה. אם יש לך שאלות, אנא צור קשר עם צוות שירות הלקוחות.