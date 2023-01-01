המספר הרב ביותר של אסימונים חמים ברחבי העולם
אנו מספקים את הרישומים המהירים ביותר, את המגוון הרחב ביותר של אסימונים חמים בחוזים עתידיים ומינוף מתכוונן של עד 200x.
מס' 1 בנזילות בעולם
למעלה מ-90% מזוגות המסחר מציעים נזילות גבוהה ביותר, מה שמבטיח יציבות בתנאי שוק קיצוניים כדי למנוע חיסולים בלתי צפויים.
העמלות הנמוכות ביותר בשוק
תהנה מהעמלות העתידיות הנמוכות ביותר בשוק: 0.000% יצרן ו0.000% לוקח
1. פוזיציה זו זמינה רק למשתמשים שהוזמנו במיוחד על ידי פקידי MEXC.
2. כל משתמש יכול לתבוע את פוזיציית האיירדרופ בחינם פעם אחת בלבד. ברוקרים, משתמשים מוסדיים וחשבונות משנה אינם זכאים להשתתף באירוע זה.
3. כל המשתתפים חייבים לעמוד בקפדנות בתנאי השימוש של MEXC. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתפים מהאירוע שעוסקים בפעילויות לא ישרות או פוגעניות במהלך תקופת האירוע.
4. MEXC שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי אירוע זה ללא הודעה מוקדמת.