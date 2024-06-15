WEXO

Enter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

שֵׁםWEXO

דירוגNo.1147

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.05%

אספקת מחזור293,192,189

מקסימום היצע928,000,000

אספקה כוללת920,900,277

שיעור מחזור0.3159%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים3.6413906710780073,2024-06-15

המחיר הנמוך ביותר0.015886078972459538,2025-07-27

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואEnter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
WEXO/USDC
WEXO
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (WEXO)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
WEXO/USDC
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (WEXO)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...