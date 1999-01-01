THREE

שֵׁם

דירוג No.undefined

שווי שוק $0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין $0.00

נתח שוק undefined%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות) 0

אספקת מחזור --

מקסימום היצע 0

אספקה כוללת --

שיעור מחזור undefined%

תאריך הנפקה --

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה --

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בלוקצ'יין ציבורי THREE

מבוא

מגזר

מדיה חברתית

ניתוח תזרים קרנות

רכישה(THREE) מכירה(THREE) זרימת נטו פנימה
גדול 0.000 0.000 0.000
בינוני 5.374M 7.177M -1802469.490
קטן 4.584M 6.375M -1790921.570
סך הכל 9.958M 13.551M -3593391.060

etfindex:mc_etfindex_source הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי undefined ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

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MEXC הוא השער שלך ללא עמלות להזדמנויות אינסופיות. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC הוא השער שלך ללא עמלות להזדמנויות אינסופיות. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
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THREE/USDT
three.ws
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MEXC הוא השער שלך ללא עמלות להזדמנויות אינסופיות. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC הוא השער שלך ללא עמלות להזדמנויות אינסופיות. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
THREE/USDT
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גבוה 24 שעות
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24 שעות נמוך
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נפח 24 שעות (THREE)
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כמות של 24 שעות (USDT)
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הזמנות פתוחות (0)
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
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