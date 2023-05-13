SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

שֵׁםSNEK

דירוגNo.161

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור74,639,414,670

מקסימום היצע76,715,880,000

אספקה כוללת75,290,556,736

שיעור מחזור0.9729%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.00906863470613523,2024-12-05

המחיר הנמוך ביותר0.000038959898786517,2023-05-13

בלוקצ'יין ציבוריADA

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...