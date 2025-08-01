PMX

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

שֵׁםPMX

דירוגNo.2985

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.03%

אספקת מחזור70,881,059

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.0708%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.1470065451318929,2025-08-08

המחיר הנמוך ביותר0.001269341594771277,2025-08-01

בלוקצ'יין ציבוריBASE

מבואPrimex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

PMX/USDT
Primex Finance
Loading...