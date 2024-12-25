PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

שֵׁםPLYR

דירוגNo.2631

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור86,091,782

מקסימום היצע750,000,000

אספקה כוללת749,981,943.7408146

שיעור מחזור0.1147%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.02440709538718052,2024-12-25

המחיר הנמוך ביותר0.000070726980602056,2025-09-03

בלוקצ'יין ציבוריPLYR

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

PLYR/USDT
PLYR L1
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PLYR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
PLYR/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (PLYR)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...