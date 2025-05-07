OBOL

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

שֵׁםOBOL

דירוגNo.1020

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)5.81%

אספקת מחזור121,000,000

מקסימום היצע500,000,000

אספקה כוללת500,000,000

שיעור מחזור0.242%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.5021534033503295,2025-05-07

המחיר הנמוך ביותר0.09086281099675668,2025-07-09

בלוקצ'יין ציבוריETH

etfindex:mc_etfindex_source

OBOL/USDC
Obol
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (OBOL)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
OBOL/USDC
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (OBOL)
--
כמות של 24 שעות (USDC)
--
