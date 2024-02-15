NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

שֵׁםNTRN

דירוגNo.527

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.66%

אספקת מחזור607,155,946.755643

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת999,745,604.346517

שיעור מחזור0.6071%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.9946665643531243,2024-02-15

המחיר הנמוך ביותר0.07503218366777537,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריNTRN

מבואNeutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

