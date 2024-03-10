NEI

Neurashi is a cutting-edge AI blockchain framework that brings together the power of artificial intelligence and blockchain infrastructure. It uses a crypto-economic incentive system to foster trust and credibility, and it is designed to address inherent faults in global AI systems with transparency and objectivity.

שֵׁםNEI

דירוגNo.2427

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.11%

אספקת מחזור274,729,103

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.2747%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.029277466632792237,2024-03-10

המחיר הנמוך ביותר0.000406390166880781,2025-08-14

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...