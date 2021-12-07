LMCSWAP

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

שֵׁםLMCSWAP

דירוגNo.1885

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור1,177,124,373.462795

מקסימום היצע1,650,000,000

אספקה כוללת1,643,055,931.3224

שיעור מחזור0.7134%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים15.864331272734143,2021-12-07

המחיר הנמוך ביותר0.000268864400941886,2024-05-11

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואLimocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

