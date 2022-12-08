KIBSHI

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

שֵׁםKIBSHI

דירוגNo.1004

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור1,000,000,000,000

מקסימום היצע1,000,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000,000

שיעור מחזור1%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000047560242401813,2024-11-19

המחיר הנמוך ביותר0.000000002587915911,2022-12-08

בלוקצ'יין ציבוריETH

