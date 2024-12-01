KANGO

KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.

שֵׁםKANGO

דירוגNo.4076

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע287,000,000,000

אספקה כוללת287,000,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000157848147221454,2024-12-01

המחיר הנמוך ביותר0.000008557524110342,2025-09-04

בלוקצ'יין ציבוריKRC20

מבואKANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.

