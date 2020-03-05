HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

שֵׁםHNS

דירוגNo.1405

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור676,378,183.341627

מקסימום היצע2,040,000,000

אספקה כוללת2,040,000,000

שיעור מחזור0.3315%

תאריך הנפקה2020-03-05 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.85278518,2021-05-05

המחיר הנמוך ביותר0.005236327072680755,2025-04-08

בלוקצ'יין ציבוריHNS

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

