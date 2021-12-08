HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

שֵׁםHI

דירוגNo.1439

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור62,070,066,955.868

מקסימום היצע100,000,000,000

אספקה כוללת100,000,000,000

שיעור מחזור0.6207%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.5766812074355558,2021-12-08

המחיר הנמוך ביותר0.000075099145835302,2025-09-07

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

HI/USDT
HI
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (HI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...