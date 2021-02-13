HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

שֵׁםHEGIC

דירוגNo.817

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור703,727,349.1958504

מקסימום היצע3,012,009,888

אספקה כוללת3,012,009,888

שיעור מחזור0.2336%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.64228275,2021-02-13

המחיר הנמוך ביותר0.004946527298549685,2022-05-12

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואHegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

HEGIC/USDT
HEGIC
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (HEGIC)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
HEGIC/USDT
