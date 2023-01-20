FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

שֵׁםFTN

דירוגNo.202

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)13.79%

אספקת מחזור436,261,513

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת880,000,000

שיעור מחזור0.4362%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים4.609787964258712,2025-07-27

המחיר הנמוך ביותר0.3849164880140255,2023-01-20

בלוקצ'יין ציבוריFTN

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

FTN/USDT
Fasttoken
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FTN)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
