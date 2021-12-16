FREE

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

שֵׁםFREE

דירוגNo.5758

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע9,287,305,927

אספקה כוללת0

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.010025507403140201,2021-12-16

המחיר הנמוך ביותר0.00003099504278535,2025-04-18

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואFreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
FREE/USDT
FreeRossDAO
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FREE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
FREE/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FREE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...