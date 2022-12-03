FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

שֵׁםFNCY

דירוגNo.1700

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור1,130,621,207.9142075

מקסימום היצע2,000,000,000

אספקה כוללת1,145,621,207.9142075

שיעור מחזור0.5653%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.10729874606729983,2022-12-03

המחיר הנמוך ביותר0.001260556901762016,2025-07-29

בלוקצ'יין ציבוריFNCY

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

