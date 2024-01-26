FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

שֵׁםFLIX

דירוגNo.1668

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור250,758,585

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת357,242,302

שיעור מחזור0.2507%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.49346043293993547,2024-01-26

המחיר הנמוך ביותר0.008802316467692745,2025-07-05

בלוקצ'יין ציבוריOMNIFLIX

מבואOmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

FLIX/USDT
OmniFlix Network
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FLIX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
מידע
FLIX/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (FLIX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
