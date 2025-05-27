ELDE

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

שֵׁםELDE

דירוגNo.2036

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.49%

אספקת מחזור135,222,220

מקסימום היצע400,000,000

אספקה כוללת400,000,000

שיעור מחזור0.338%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.26436719138705106,2025-05-27

המחיר הנמוך ביותר0.008960882382304993,2025-09-06

בלוקצ'יין ציבוריBSC

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming's most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ELDE/USDT
Elderglade
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ELDE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
ELDE/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ELDE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
