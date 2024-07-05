DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

שֵׁםDOP

דירוגNo.1590

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.03%

אספקת מחזור8,733,406,525

מקסימום היצע23,447,160,768

אספקה כוללת23,348,000,000

שיעור מחזור0.3724%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.03574328299710751,2024-07-05

המחיר הנמוך ביותר0.000140539347707137,2025-08-11

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

DOP/USDT
DOP
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DOP)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
עמדות (0)
DOP/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DOP)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
