DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

שֵׁםDOGS

דירוגNo.471

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור516,750,000,000

מקסימום היצע550,000,000,000

אספקה כוללת550,000,000,000

שיעור מחזור0.9395%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.001644096114028641,2024-08-28

המחיר הנמוך ביותר0.000100955965351554,2025-04-17

בלוקצ'יין ציבוריTONCOIN

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...