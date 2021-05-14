DOGGY

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

שֵׁםDOGGY

דירוגNo.2511

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור2,250,595,564.23979

מקסימום היצע5,000,000,000

אספקה כוללת2,250,595,564.23979

שיעור מחזור0.4501%

תאריך הנפקה2021-05-14 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.09090379,2021-05-15

המחיר הנמוך ביותר0.000138093231463697,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבוא$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
DOGGY/USDT
DOGGY
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DOGGY)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
DOGGY/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DOGGY)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...