DKS

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

שֵׁםDKS

דירוגNo.4113

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע2,960,503,000

אספקה כוללת2,960,503,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.11068648495285907,2022-04-28

המחיר הנמוך ביותר0.000020204601709407,2025-09-06

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואDarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
DKS/USDT
DarkShield Games
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DKS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
DKS/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DKS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...