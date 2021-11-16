DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

שֵׁםDAI

דירוגNo.27

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0013%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.89%

אספקת מחזור5,365,382,702.664872

מקסימום היצע

אספקה כוללת5,365,382,702.664872

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה1 USDT

שיא כל הזמנים3.668397883943107,2021-11-16

המחיר הנמוך ביותר0.8970032280541823,2023-03-11

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...