CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

שֵׁםCNS

דירוגNo.3289

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור99,199,000,000

מקסימום היצע0

אספקה כוללת99,199,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2020-05-05 08:41:26

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.0183119028831,2020-08-03

המחיר הנמוך ביותר0.000000154111253168,2025-08-29

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואCNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

CNS/USDT
Centric Swap
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (CNS)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
CNS/USDT
