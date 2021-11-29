CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

שֵׁםCHEQ

דירוגNo.1067

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.06%

אספקת מחזור642,492,815

מקסימום היצע1,243,225,903

אספקה כוללת1,249,331,094

שיעור מחזור0.5167%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7058000107411805,2021-11-29

המחיר הנמוך ביותר0.012413606257030118,2025-07-02

בלוקצ'יין ציבוריCHEQ

מבואCheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

CHEQ/USDT
Cheqd
