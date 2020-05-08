CAS

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

שֵׁםCAS

דירוגNo.2012

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור1,000,000,000

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור1%

תאריך הנפקה2020-05-08 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.02 USDT

שיא כל הזמנים0.22902704,2021-02-22

המחיר הנמוך ביותר0.000986640148312823,2025-03-21

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

