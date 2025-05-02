BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

שֵׁםBOOP

דירוגNo.1315

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.23%

אספקת מחזור304,527,378.1945081

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת999,992,378.1945081

שיעור מחזור0.3045%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.4882618916496909,2025-05-02

המחיר הנמוך ביותר0.021203733527208782,2025-08-13

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מבואBOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

