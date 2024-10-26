ATT

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0

אספקת מחזור125,275,489

מקסימום היצע0

אספקה כוללת2,100,000,000

תאריך הנפקה2024-10-26 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.2 USDT

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

